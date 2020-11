<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la pandémie du coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre de la Santé ne veut pas céder à la panique</span>

Le professeur Benbouzid est catégorique et signale que «contrairement à ce qui est avancé, ici et là, les services de santé ne sont nullement dépassés (…) Le problème réside dans le manque de coordination entre les structures, sachant que dans leur ensemble ce sont environ 50 % des lits qui sont inoccupés».

La hausse des contaminations à la Covid-19 inquiète le ministre de la Santé, mais Abderrahmane Benbouzid refuse de céder à la panique. Et pour cause, s’exprimant, hier, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, il a exclu, pour le moment un durcissement du confinement actuellement en vigueur dans la majorité des wilayas du pays. Le ministère qui se voulait maître de ses émotions n’a pas voulu céder à la logique des chiffres. «Oui, nous sommes à plus de 1000 cas par jours, et même si la situation est inquiétante, nous avons les moyens de faire face», a affirmé Benbouzid en guise de confirmation de l’intention des pouvoirs publics de ne pas serrer les vis. Mais dans le même temps, le ministre de la Santé n’entend pas insulter l’avenir et indique que même si la possibilité de nouvelles mesures de confinement n’est pas envisagée, il n’en demeure pas moins cependant qu’elles restent «envisageables», retient l’invité de la radio nationale.

Dans cette démarche de «contrôle orienté» de la pandémie, la question des établissements est déjà tranchée, puisque après le Premier ministre, ce samedi, le ministre de la Santé ne fait aucune nuance sur le sujet. «Les écoles resteront ouvertes», a-t-il insisté, arguant que le protocole sanitaire au sein des établissements est de nature à protéger les élèves et leurs enseignants. A en croire Benbouzid, «ce n’est pas l’école qui contamine». Il en appelle aux parents d’insister auprès de leurs enfants d’appliquer les mesures barrières de base pour protéger en dehors des établissements scolaires.

La question de l’école étant clos, le ministre de la Santé a répondu à l’épineuse question de la disponibilité des lits pour les malades infectés par le Covid 19. Le professeur Benbouzid est catégorique et signale que «contrairement à ce qui est avancé, ici et là, les services de santé ne sont nullement dépassés». Le ministre reconnaît, néanmoins, un «épuisement du personnel chargé des soins», mais pour ce qui concerne l’infrastructure, il a évoqué des hôpitaux affichant complet et d’autres dont les places demeurent à ce jours disponibles. «Le problème réside dans le manque de coordination entre les structures, sachant que dans leur ensemble ce sont environ 50 % des lits qui sont inoccupés». Le ministre qui tient à préciser que «la situation est globalement maîtrisée », note, cependant, que personne ne peut prédire ce qu’il en sera à l’avenir.

Sur les appels à l’ouverture d’ hôpitaux de campagne pour faire face à un afflux de nouveaux malades, le ministre de la Santé rejette cette option et argumente son refus par l’absence de conditions optimales pour une bonne prise en charge des malades dans d’immense espaces. Mais, dira-t-il, l’Etat est effectivement prêt à actionner les grands moyens en cas de très sérieuse complication de la sanitaire. Pour l’heure et à ce niveau de contaminations, et puisque seuls 42 % des lits réservés à travers le pays aux personnes contaminées sont occupés, il n’en voit pas, pour l’instant l’utilité d’actionner ce genre d’hôpitaux de campagne. Cela ne l’empêche pas d’annoncer l’existence d’une structure déjà prête et qui sera mobilisé en cas de besoin. Il s’agit, dira le ministre d’une infrastructure pouvant accueillir plus de 200 malades qui est totalement équipés. Elle est situé, non pas dans un stade, mais dans un hôtel. L’idée est de fournir un environnement adéquat pour des actes médicaux.

Yahia Bourit