<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre du suivi des projets des JM 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre de l’habitat inspecte le projet du nouveau complexe sportif de Belgaid</span>

Dans le cadre du suivi des projets des jeux méditerranéens 2022, qui demeure l’une des priorités des hautes autorités de l’Etat pour qu’Oran soit prête à accueillir cet événement sportif majeur.

Le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belarbi, a effectué hier une visite au projet du nouveau complexe sportif de Belgaid où les travaux sont en cours dans les structures complémentaires. Il s’agit de la salle omnisport et le centre nautique. Au niveau de la salle omnisport, le ministre a discuté avec le représentant du bureau d’études et des entreprises sous traitante. Il a inspecter les travaux de bétonnage qui seront finalisés dans les jours à venir ainsi que les travaux de la plate forme et le raccordement en réseaux divers comme l’électricité, le chauffage, la climatisation, afin de permettre à l’entreprise chargée des travaux du placoplâtre d’entamer les travaux. Le ministre s’est arrêté longuement au niveau des travaux de la façade extérieure de la salle omnisport où il a insisté sur l’importance d’accélérer la cadence des travaux pour finaliser les travaux de cette façade qui s’étend sur 1400m qui représente la moitié de la façade extérieure globale. Le ministre de l’Habitat a également inspecté les travaux du centre nautique où les travaux de la pose de la charpente métallique ont atteint 80%. Il a également inspecté les réseaux du courant fort et moyen, les équipements de sécurité, de lutte contre les incendies, plomberie au niveau de la piscine intérieure. Pour la piscine extérieure, le ministre a salué l’avancement des travaux.

Concernant des équipements de filtration d’eau, ils ont été installés et les premiers essais vont débuter incessamment. A la fin de la visite, le ministre, accompagné du wali d’Oran, a présidé une réunion technique avec des ingénieurs, les entreprises sous traitante et le directeur des équipements publics, afin de discuter de tous les aspects de ce projet pour finaliser les travaux. Le nouveau complexe sportif s’étend sur une superficie de 105 hectares. Le lancement officiel des travaux a eu lieu en juin 2010. Ayant connu plusieurs arrêts des travaux pour diverses raisons, les chantiers du complexe sont passés à la vitesse supérieure depuis que la ville d’Oran a été désignée pour abriter la 19e édition des jeux méditerranéens, prévus initialement pour l’été 2021. Ce rendez-vous a été décalé pour l’été suivant à cause de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus. A l’approche des JM, les pouvoirs publics ont impulsé un nouveau souffle au projet en levant toutes les contraintes financières ayant retardé sa livraison dans les délais. Cela s’est traduit par l’injection d’une somme de 2,4 milliards de dinars après la réunion de la commission de suivi mise en place par le Premier ministre, tenue le 8 septembre dernier. Les travaux au niveau du complexe olympique ont été scindés en deux tranches.

La première concerne le stade de football de 40.000 places où le taux de réalisation est estimé à 96%, alors que la seconde a trait au stade d’athlétisme (4.000 places), à la salle omnisports (6.000 places) et au centre nautique de trois piscines (2.000 places). Le complexe sportif, qui renferme aussi un centre de formation ainsi qu’un parking de 3.000 voitures, est doté d’un système de surveillance par caméra. Oran abritera, du 25 juin au 5 juillet 2022, pour la deuxième fois de l’histoire de l’Algérie les jeux méditerranéens après l’organisation à Alger de l’édition 1975. Il est a rappeler, que le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a inspecté en octobre dernier, lors d’une visite dans la wilaya d’Oran, plusieurs projets d’infrastructures sportives dans le cadre des préparatifs de la 19e édition de Jeux Méditerranéens, prévue l’été prochain, en plus de structures relevant d’autres secteurs. M.Benabderrahmane a visité le complexe sportif d’Oran. Le Premier ministre avait déploré le retard enregistré dans les travaux du projet du centre nautique et avait donné des instructions pour augmenter la cadence des travaux par le recours au système de rotation du travail 3×8, avec le renforcement du site en ressources humaines suffisantes, avec pas moins de 200 travailleurs, «comme stipulé dans le contrat avec la société de réalisation», a-t-il rappelé.

Fethi Mohamed