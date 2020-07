<span style='text-decoration: underline;'>Habitat</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre de l’Habitat préside une cérémonie de distribution de 2.679 logements</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a présidé, dimanche à Oran, une cérémonie de distribution de 2.679 logements publics, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi et de la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri.

La cérémonie symbolique de remise des clés aux bénéficiaires du quota de logements s’est déroulée à la salle de conférences de la mosquée pôle «Abdelhamid Ibn Badis» d’Oran, en présence aussi du wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, d’élus locaux et de représentants de la société civile.

Le quota de 2.679 logements est répartit en 2.304 logements location/vente (AADL) dans la commune de Misserghine, de 300 logements sociaux à Mers El Hadjadj dans la daira de Bethioua et de 75 logements promotionnels aidés (LPA) à hai Belgaid (à l’est d’Oran). Un programme pour l’année 2020 a été élaboré pour l’attribution de 27.100 logements de différents programmes, a indiqué le wali d’Oran, soulignant que la wilaya a bénéficié d’un programme de 55.500 logements dont 21.000 en cours de réalisation, comportant plus de 15.000 logements AADL, 11.000 logements sociaux et 1.000 LPA.

Abdelkader Djelaoui a fait savoir que ce programme permettra le relogement des familles, notamment celles résidantes dans le vieux bâti, en plus de l’éradication progressive de l’habitat précaire qui constitue depuis de nombreuses années des points noirs dans les communes de la wilaya.

Le wali a mis l’accent sur «la nécessité d’œuvrer à l’achèvement de tous les projets d’habitat en cours pour les distribuer aux bénéficiaires dans les meilleurs délais. La visite du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri se poursuit cet après-midi au nouveau projet d’habitat «Chahid Ahmed Zabana» à Misserghine.