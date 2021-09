Le ministre de l’Intérieur opère un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïras

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud a opéré, dimanche après aval du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïras, a indiqué un communiqué du ministère. «Après aval du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire a opéré dimanche, 27 Muharam 1443 de l’hégire correspondant au 5 septembre 2021, un mouvement partiel dans le corps des chefs de daïras. Il a, ainsi été mis fin aux fonctions de neuf (9) chefs de daïras, outre la mutation de 73 autres et la promotion de 43 cadres au poste de chef de daïra», a conclu la même source.