Le ministre français de l’Intérieur visite la Protection civile et la Police scientifique à Alger

Le ministre français de l’Inté rieur, Gérald Darmanin, a visité vendredi la direction générale de la Protection civile et de la sous-direction de la Police scientifique à Alger où il a pris connaissance du fonctionnement de leurs différents services et structures.

M. Darmanin, qui était en compagnie du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et du Directeur général de la Sureté nationale (DGSN), Farid Benchikh, a pris connaissance des diverses unités de la Protection civile à travers les explications lui ont été fournies par le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef. Au siège de la Sous-direction de la Police scientifique, un exposé détaillé lui a été présenté par le sous-directeur de la Police scientifique et technique, Mohamed Zekri, sur les principales missions du laboratoire central de la police, composé des services d’identification judiciaire, dont celui des empreintes digitales (ADN). Au terme de sa visite, le ministre français a déclaré avoir «découvert des choses très intéressantes», tout en exprimant son souhait de «pouvoir continuer une collaboration déjà existante et qui mériterait d’être renforcée». Il a ajouté, au sujet de la Police scientifique, que celle-ci, «en alliant le progrès, la science et la police, apporte à la justice les moyens de rendre justice au plus vite», faisant savoir son intérêt pour «les laboratoires de produits numériques et de cyber, qui est la police de demain».