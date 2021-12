<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le ministre Merabi en visite de travail</span>

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a effectué avant-hier jeudi une visite de travail qui l’a mené dans sa ville natale de Sidi Bel Abbés.

Le ministre a donné le coup d’envoi du cinquième congrès de la fédération nationale des travailleurs du secteur de la formation et l’enseignement professionnels qui a eu lieu à l’auditorium de l’université Djillali Liabes au siège du rectorat. Le ministre a ensuite présidé une cérémonie de distinctions pour des cadres et travailleurs de son secteur. Dans l’après-midi, au centre de formation Ladjine Miloud, Yacine Merabi a assisté à une série de contrats de partenariats entre la direction locale de son secteur et les autres directions tels les services agricoles, l’environnement, la chambre du commerce, l’université, l’agence de soutien et de développement de l’entreprenariat, ainsi que des entreprises locales.

M. Bekkar