<span style='text-decoration: underline;'>Renouvellement des instances sportives</span>:<br><span style='color:red;'>Le MJS prolonge les délais du processus</span>

La date butoir du 15 avril 2021 pour le processus de renouvellement des instances et structures sportives nationales, a été finalement prorogée, a appris l’APS mercredi auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Des assemblées générales électives (AGE) de fédérations ont en effet dépassé les dates initialement fixées pour leur déroulement, alors que d’autres ont été invalidées, ce qui a poussé la tutelle à prolonger les délais. Selon le nouveau programme dont l’APS détient une copie, les AGE de cinq fédérations auront lieu jeudi, à savoir le football, l’aviron et le canoë kayak, le ski et les sports de montagne, les arts martiaux et enfin le kung-fu wushu.

La Fédération algérienne de yoseikan-budo tiendra son AGE le 19 avril et celle de handisport, dont l’AGE a été invalidée une première fois pour des «irrégularités», le fera le 22 du même mois. D’autres instances sont dans l’attente de dates pour tenir leurs élections. La dernière en date est celle de basket-ball, dont l’AGE, dans l’attente d’une notification officielle, a été invalidée.

Pour rappel, le MJS avait scindé auparavant les 54 fédérations et association (sport féminin) en trois groupes (du 20 janvier au 19 février, du 20 février au 19 mars et du 20 mars au 15 avril) et établi un calendrier sur la base de l’état d’avancement des inspections des services compétents, afin d’éviter la concentration des AGE durant les mêmes dates et en vue d’assurer le suivi «rigoureux» du processus de renouvellement.