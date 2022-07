Le monde est devenu fou

Le monde se perd entre crises politiques majeures, tensions frontalières, réchauffement climatique, crises économiques, maladies, pandémies et guerres. Les lendemains de l’humanité sont de plus en plus incertains en ces débuts du deuxième millénaire.

Alors qu’un peu partout la paix recule, les bruits de bottes tonnent dans plusieurs régions du monde. La guerre en Ukraine en est aujourd’hui la manifestation la plus éloquente, mais d’autres foyers de tension sont sous-jacents. Car rien n’est réglé au Moyen Orient. Entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Entre la Turquie et la Grèce. Entre le Maroc et le Sahara occidental. En Libye. Entre la Chine et Taïwan. Entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Entre l’Inde et le Pakistan. Et ailleurs dans le monde, il en existe d’autres lieux où la paix tangue sérieusement.

Tous ces feux de la guerre mal éteints ( pour reprendre la terminologie de la canicule qui sévit dans la planète), pourraient reprendre plus vite qu’on ne le croit. La fracture aujourd’hui consommée entre les Etats Unis et la Russie, et la fin du monde unipolaire ne peuvent que pousser vers un monde plus instable et qui semble se diriger vers une explosion totale. Il ne manque plus que la raison qui pourrait tout embraser. Et apparemment, elle ne tardera pas à se manifester. Car jusqu’à cette heure il n’ existe aucune mesure d’apaisement, mais que des prétextes d’escalade.

Et comme si tableau n’etait pas assez noir, il faut y rajouter la famine qui menace des millions d’êtres humains, les inondations qui détruisent tout sur leur passage, les feux qui consomment des centaines de milliers d’hectares de forêts, et les déplacements de millions d’humains qui errent de pays en pays sans aucun port d’attache.

Tout indique que le monde court vers sa perte, et qu’un conflit généralisé ne relève plus de la science fiction. Chaque nouveau siècle a apporté son lot de guerres et de malheurs, et ce 21è siècle semble être qu’une autre répétition de l’histoire, qui même si elle ne se répète pas, elle bégaye chaque fois. C’est tristement malheureux de le dire, mais ce siècle-là ne sera pas celui de la paix, mais peut-être celui (que Dieu nous en préserve) de la pire guerre qu’ait connue l’humanité, au vu des armes destructrices actuelles. Oui, le monde est devenu fou et tous les dérapages sont possibles.

Par Abdelmadjid Blidi