<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des Champions Africaine / Quart de finale «aller» MCA - WAC (1-1)</span>:<br><span style='color:red;'>Le Mouloudia d’Alger se fait peur «at home» avant le matche retour</span>

Le Mouloudia d’Alger a été piégé à domicile par les Marocains du Wydad de Casablanca (1-1, mi-temps 0-0) en quarts de finale « aller » de la Ligue des Champions africaine de football, disputée vendredi soir au stade olympique du 5-Juillet (Alger).

L’addition aurait même pu être plus salée pour les “”vert et rouge’’ au vu la physionomie de la première mi-temps, pendant laquelle le Wydad avait dominé les débats, avec la possibilité de scorer au moins une fois. Ce n’était d’ailleurs que partie remise, puisqu’après avoir tenu bon pendant les premières 45 minutes, les locaux ont fini par flancher en deuxième période, concédant un penalty sur faute de Haddad à la 65′, transformé par le défenseur Jabrane (0-1). Un score, s’il a été défavorable au tableau d’affichage pour « le Doyen » des clubs algériens, a eu le mérite de réveiller ses joueurs, qui ont alors fourni une bien meilleure prestation durant le dernier quart d’heure de jeu. La fin du match a d’ailleurs été dominée par le représentant algérien, qui a pu égaliser par Rebai à la 83′, avant de se procurer plusieurs occasions de but notamment sur balles arrêtées. Mehdi Benaldjia, qui a remplacé à la 60eme minute Bourdim, avait manqué de très peu de marquer le second but du MCA sur corner, juste avant le coup de sifflet final. Pour les Mouloudéens, à qui il ne reste que la ligue des champions africaine pour éventuellement fêter avec un trophée le centenaire de la création du club au mois d’août prochain, le match retour prévu samedi 22 mai au stade Mohamed V de Casablanca sera décisif pour terminer une saison catastrophique. Eliminé par son grand rival l’USMAlger en coupe de la Ligue, le MCA est hors course pour le championnat après avoir consommé trois entraîneurs. Face au demi-finaliste de la précédente édition, qui n’a perdu que deux fois en C1 africaine cette saison, le match retour sera difficile. Pour autant, une qualification, même à l’arrachée, des “”vert et rouge’’, n’est pas à écarter: le MCA n’a perdu cette saison aucun match des trois matchs C1 en dehors de ses bases durant les qualifications. Il en a remporté un et fait deux nuls face au Zamalek au Caire et à Tunis face à l’Espérance. Le deuxième représentant algérien en Ligue des Champions, le CR Belouizdad, jouera “”at home’’ au 20 août 1955 son match « aller » samedi contre les Tunisiens de l’Espérance.