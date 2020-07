<span style='text-decoration: underline;'>Le Président de la République face à la presse nationale</span>:<br><span style='color:red;'>«Le mouvement associatif est le cœur battant de la société»</span>

La désignation d’un Conseiller spécial pour la société civile auprès de la présidence de la République, démontre, dira-t-il, l’intérêt qu’il lui accorde. Cette démarche présidentielle vise l’édification d’un Etat, «partant de son appartenance Novembriste».

La crise sanitaire, la situation économique du pays, la crise libyenne et d’autres sujets ont été abordés par le président de la République, lors de l’entretien qu’il a accordé à la presse nationale. On retiendra dans le propos du chef de l’Etat, principalement son souci d’atteindre «le salut de la Patrie». Il mettra en évidence le fait que «les choses progressaient bien». Il n’a pas manqué de dénoncer «certaines personnes qui, en raison de leur manque de foi et de nationalisme, tentent de semer la zizanie et d’affaiblir le pays». Et d’affirmer avec détermination : «De tels agissements ne sauraient entamer notre volonté surtout face à l’optimisme affiché par les citoyens, notamment des quartiers populaires de tout le pays».

Le chef de l’Etat mettra en avant la forte volonté politique pour le changement de la part de la société civile et des jeunes. Il en a été le candidat lors de la dernière présidentielle et entend promouvoir le rôle de cette société civile dans le corps social. Il estime que celle-ci «a un rôle axial dans la prise en charge des problèmes quotidiens du citoyen et le mouvement associatif est le cœur battant de la société». La désignation d’un Conseiller spécial pour la société civile au près de la présidence de la République, démontre, dira-t-il, l’intérêt qu’il lui accorde. Cette démarche présidentielle vise l’édification d’un Etat, «partant de son appartenance Novembriste». Ce sera «un Etat fort qui consacre la justice et préserve les droits des faibles. Un Etat social garantissant l’égalité des chances, combattant la pauvreté et veillant à la répartition équitable du revenu national», affirme le président Tebboune.

Cette construction doit veiller à éliminer les disparités sociales qui se trouvent être une bombe à retardement, menaçant l’unité nationale, insiste le Président, non sans souligner l’impérative lutte contre toutes les formes de corruption.

Concernant la crise sanitaire que traverse l’Algérie au même titre que tous les autres pays de la planète, le chef de l’Etat a annoncé le durcissement des sanctions contre les auteurs d’agressions sur les staffs médicaux. «En tant que personne, que citoyen et président, ça me peine que des médecins et des infirmiers, qui n’ont pas vu leurs enfants depuis quatre mois, soient victimes d’agressions», a-t-il déclaré, tout en estimant que les soignants sont de «véritables moudjahidine». «Les médecins sont sous l’entière protection de l’Etat algérien et du peuple algérien», dira-t-il, avant d’annoncer que les agressions contre les médecins seront sévèrement punies et leurs auteurs encourent des peines sévères «oscillant entre 5 et 10 ans de prison ferme». Toujours dans la gestion de la pandémie, le chef de l’Etat s’est élevé contre le retard accusé dans le versement de la prime exceptionnelle décidée par l’Etat au profit des professionnels de la santé en indemnité contre les dangers du coronavirus. Les aides de l’Etat ne s’arrêteront pas, assure le président de la République annonçant dans la foulée, que «l’Etat prendra en charge, à travers des indemnisations, les petits commerçants et artisans touchés par la pandémie Covid-19». Evoquant l’Aïd El Adha, le Président de la République a expliqué que «le sacrifice est une sunna, mais le risque sanitaire n’est pas à écarter (…) nous ne pouvons être permissif face à la mise en danger de la santé du citoyen», appelant l’ensemble des citoyens à faire preuve de patience, de sagesse et de vigilance pour sortir de cette situation.

Sur la question du contentieux mémoriel algéro-français, M.Tebboune a révélé l’identité de la personnalité qu’il a choisie pour discuter des questions de la mémoire avec la partie française, représentée sur décision du président français par l’historien Benjamin Stora. Il s’agit de Abdelmadjid Chikhi qui occupe présentement la fonction de Conseiller auprès de la Présidence de la République, chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale. Le Président a tenu à préciser que cette décision a été signifiée à la partie française.

Sur le volet économique, le chef de l’Etat s’est engagé à réduire à 20% la dominance des hydrocarbures sur l’économie nationale d’ici fin 2021, estimant que «l’appui de secteurs tels que l’agriculture et les startups, parallèlement au contrôle de l’importation anarchique sont à même de contribuer à la diversification économique escomptée. Le Président de la République a rappelé que «la rencontre prévue les 16 et 17 août prochain consacrée au Plan de relance socioéconomique constituera la plateforme pour aller vers une économie basée sur l’innovation et la diversification».

A une question sur le dossier libyen, le président Tebboune a évoqué «une possible solution algéro-tunisienne» à la crise en Libye réaffirmant que le règlement du conflit «passe impérativement par la table du dialogue et que l’usage des armes n’a et ne sera jamais la solution». Le Président Tebboune a réitéré concernant «les décisions individuelles» que l’Algérie «ne soutient ni les unes ni s’oppose aux autres» mais, a-t-il ajouté, «nous refusons d’être mis devant le fait accompli».

Nadera Belkacemi