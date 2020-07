<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Le mouvement associatif s’implique dans les actions de désinfection et le nettoyage des établissements hospitaliers</span>

Le mouvement associatif de la wilaya de Bechar s’est impliqué dans les opérations de désinfection et le nettoyage des établissements hospitaliers de la wilaya dans une vaste campagne lancée par les associations culturelle et artistique «Saharienne» et «L’environnement et la citoyenneté».

Cette campagne de désinfection et de nettoyage qui a été lancée en fin de la semaine dernière, «concerne, dans sa première étape, l’établissement public hospitalier (EPH) Tourabi Boudjemaa de Bechar où plusieurs équipes d’une quarantaine de membres, des deux sexes, de nos associations s’activent au nettoyage, à la désinfection et au badigeonnage des différents services médicaux et autres charges de cet établissement hospitalier de 240 lits», indiquent les responsables de ces associations.

«Nous avons choisis en premier lieu cet hôpital qui vient d’être dédié uniquement à la prise en charge des malades du coronavirus (Covid-19) et ce, comme contribution à l’amélioration des conditions de travail du personnel médical de cette structure, de même que la réhabilitation de ces différents espaces d’accueils, d’hospitalisation et de repos des malades», a précisé à l’APS Nour-Eddine Rahou, président de l’association «Saharienne» qui regroupe des artistes de différents horizons.

L’initiative du mouvement associatif local, soutenue par la commune de Bechar, qui a mis à la disposition de ces animateurs des moyens logistiques, et avec l’apport des citoyens, «touchera prochainement les établissements hospitaliers publics de Beni-Abbes, Abadla et autres structures de santé, en vue de renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus», selon M. Rahou. «Nos équipes de volontaires, qui sont sur place depuis vendredi soir, continuent à effectuer les différents travaux de nettoyage et de désinfection de cet hôpital pour qu’il puisse répondre aux attentes des personnels médicaux en matière d’hygiène et de sécurité dans leurs lieux de travail, de même que les malades de la Covid-19 à travers la désinfection des salles et chambres où ils sont hospitalisés», a souligné, pour sa part, le président de l’association «Environnement et Citoyenneté», Miloud Salhi. «Plusieurs donateurs et bienfaiteurs locaux ont contribué avec des produits désinfectants indispensables dans le milieu hospitalier pour le traitement des sols et des surfaces, ainsi que du matériel médical, vu que la désinfection des surfaces en milieu hospitalier nécessite une solution utilisée pour limiter le développement des germes et éliminer les bactéries et virus comme c’est le cas pour l’EPH Tourabi Boudjemaa,» ont expliqué les responsables des associations . A travers cette initiative qui sera suivie par d’autres actions inhérentes à l’acquisition de moyens et équipements médicaux au profit des hôpitaux de la région, «nous voulons créer un véritable front de citoyens pour faire face, ensemble et avec les personnels médicaux locaux, à cette pandémie,» ont affirmé des membres des associations.