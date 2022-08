<span style='text-decoration: underline;'>Durant le premier semestre 2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le musée «Ahmed Zabana» a drainé plus de 15.000 visiteurs</span>

Le musée national «Ahmed Zabana» d’Oran a accueilli durant le premier semestre de l’année 2022, quelque 15.227 visiteurs, a-t-on appris, mercredi, auprès de cet établissement culturel.

Le musée national «Ahmed Zabana» d’Oran a ainsi accueilli de janvier à juin 2022 quelque 15.227 visiteurs enregistrant aussi une hausse du nombre de visiteurs durant le deuxième trimestre de l’année en cours avec 8.341 personnes contre 6.886 durant le premier trimestre 2022, a souligné la cheffe du département de communication auprès du musée, Leïla Boutaleb . C’est au cours du mois de juin dernier que le pic du nombre de visiteurs a été atteint avec 7.834 personnes contre 3.029 le mois d’avant et 529 en avril dernier, a précisé Mme Boutaleb. La hausse du nombre des visiteurs s’explique par la proximité du musée au quartier populaire de Médina Jdida, avec son incontournable marché, au début de la période des vacances d’été et à la 19ème édition des Jeux méditerranéens laquelle a drainé un nombre important de touristes et de visiteurs venus de différentes wilayas du pays. La salle d’ethnographie a enregistré une affluence remarquable des visiteurs, surtout après que le musée avait rouvert ce pavillon avec une nouvelle et attrayante exposition pour présenter ses collections mettant en relief les richesses et les arts populaires des différentes régions du pays.