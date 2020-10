<span style='text-decoration: underline;'>66e anniversaire de la Guerre de libération</span>:<br><span style='color:red;'>Le Musée central de l’armée abrite un programme riche et varié</span>

Le Musée central de l’armée d’Alger abrite, à partir de ce jeudi, un programme riche et varié à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, a indiqué un communiqué du Ministère de la défense nationale (MDN).

Elaboré par la direction de la communication, de l’information et de l’orientation de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) sous le thème «1er novembre 1954 station phare, Novembre de la libération…Novembre du changement», ce programme s’inscrit dans le cadre de la commémoration de cet important évènement historique. Le programme comprend «des portes ouvertes sur les différentes forces de l’ANP, où la première journée a été consacrée aux forces terrestres», précise la même source. Cette manifestation sera marquée par des conférences historiques, la projection de films révolutionnaires et documentaires, des expositions de photos et de livres outre des représentations théâtrales et artistiques. L’organisation de ce genre d’activités, devenues une tradition ancrée dans l’ANP depuis l’indépendance, vise à «ancrer les valeurs de la Glorieuse révolution du 1er novembre dans les esprits de nos jeunes et de nos enfants, en guise de fidélité aux sacrifices de nos vaillants martyrs, pour témoigner de l’intérêt particulier qu’accorde le Haut Commandement de l’ANP à la préservation de la mémoire nationale».