Le mythe des «préparatifs» des saisons estivales

Comme chaque année depuis des décennies, la saison estivale est annoncée sous les promesses de succès et de renouveau tant espérés. Comme chaque année, à l’approche de l’été, quelques travaux d’aménagement à l’intérieur du tissu urbain et au niveau des plages sont entamés, et les communes côtières redoublent d’efforts pour «arranger», «réparer» et «rafistoler» tout ce qui a été dégradé, détérioré et abandonné durant des mois dans ce cadre urbain et balnéaire clochardisé. Les routes, les trottoirs, l’éclairage public, les espaces verts, le mobilier urbain, bénéficient chaque année de nouvelles subventions pour des opérations de rénovation et d’aménagement inscrites au registre des préparatifs de la saison estivale. Comme si les populations des communes concernées ne devaient vivre dans le confort que durant l’été, à l’occasion de l’arrivée des milliers d’estivants attendus chaque année. Selon les services de la wilaya, les préparatifs de la saison été 2022 ont été marqués par une «importante opération de renforcement de l’éclairage public» sur la route de la corniche supérieure. Il s’agit en fait de l’installation de nouveaux candélabres sur cette route marginalisée et à moitié abandonnée depuis plus d’une décennie. Sur leur site internet officiel, les mêmes sources annoncent que plusieurs accès aux plages ont été cette année «libérés et aménagés». Une annonce formulée chaque année. La démolition des constructions illicites sur les plages, le ravalement des façades, la réhabilitation des espaces verts, les parkings de stationnement, et bien d’autres actions récurrentes sont inscrites, comme chaque année, au calendrier des actions programmées. Des actions, qui, selon le discours des gestionnaires et élus concernés, sont toujours engagées avec rigueur et grand succès. Malheureusement, on se rend compte chaque année des retards et des insuffisances chroniques marquant l’état des lieux des sites urbains et des plages du littoral oranais à travers les communes côtières de la wilaya. Et cela malgré les instructions et directives fermement dictées par les walis lors des campagnes de préparation des saisons estivales. D’ailleurs, s’interrogent les mauvaises langues, pourquoi un wali est-il obligé chaque année d’aller lui-même vérifier et donner des instructions pour améliorer l’environnement et l’entretien du cadre urbain et des plages ? A quoi servent alors un maire et une équipe municipale élue aux commandes de l’APC ?

Par S.Benali