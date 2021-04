<span style='text-decoration: underline;'>Le coupable identifié et arrêté à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le mythique marché des fruits et légumes d’El Graba ravagé par un incendie</span>

Avant-hier mardi, le marché d’El Graba (sis à la rue Bendida Benyoub du vieux quartier Emir Abdelkader) a soudainement pris feu vers 19 heures, soit à moins d’une heure de la rupture du jeûne.

Les flammes ont rapidement brûlé toutes les marchandises se trouvant dans les étals et les commerces sis dans le marché, que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage.

La protection civile est intervenue sur le lieu et a lutté jusqu’aux dernières heures de la nuit de mardi à mercredi pour parvenir à éteindre les flammes.

Il fallait l’intervention d’une soixantaine de sapeurs pompiers tous grades confondus, dix camions citernes, et deux ambulances, et la présence du directeur de la protection civile et aussi le wali Mustafa Limani. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer car le feu s’est déclaré alors que le marché était déjà fermé trois heures plus tôt. Selon des informations recueillies, le coupable a été identifié et écroué et seule l’enquête menée par les services de la police expliquera les raisons qui ont poussé ce pyromane à commettre ce geste incendiaire.

M.Bekkar