<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (1ère journée) </span>:<br><span style='color:red;'>Le NAHD et l’USMA se neutralisent, l’USB sans pitié face au RCA</span>

Un nul au goût de défaite pour l’USMA, car la victoire semblait à sa porté dans ce premier derby de la saison, qu’elle aurait d’ailleurs pu tuer dès l’entame de la partie. En effet, avant le but de Hamra (41′), les Usmistes avaient obtenu un pénalty par Belkacemi, qu’il a lui-même raté, avant de gâcher plusieurs autres occasions nettes de scorer, sans parler des tirs sur le poteau, comme ce fut le cas avec Hamza Koudri. De nombreux ratages que les usmistes ont fini par payer cher, puisque le réveil des Sang et Or en deuxième période leur a permis d’arracher une égalisation méritée, par Banouh (70′).

Le club de Soustara se contente ainsi d’un nul, qui le place au milieu du tableau, alors qu’un succès l’aurait propulsé à la première place du classement général, avec quatre autres clubs, à commencer par l’US Biskra, qui a admirablement bien vendangé dans les malheurs du RCA, en allant le battre (5-0), grâce notamment à deux doublés, signés Khoualed (2′, 32′) et Mokhtar (50′, 75′).

Une lourde défaite qui s’explique par plusieurs raisons, car outre le fait de recevoir sur un terrain neutre, le RCA a été contraint d’évoluer avec les joueurs de la catégorie «Réserve», puisque les seniors n’ont pas encore obtenu leurs nouvelles licences. Les deux autres matchs disputés ce samedi ont tourné à l’avantage des clubs locaux, à savoir le WA Tlemcen et le Paradou AC, l’ayant emporté respectivement contre le NC Magra et l’ASO Chlef, sur le même score d’un but à zéro.

Le bal de cette première journée de Ligue 1 s’était ouvert vendredi, avec un seul match au menu, disputé au stade Benabdelmalek de Constantine, entre les CSC local et le MC Oran. Un gros choc, entre deux ténors de l’élite, qui a finalement tourné à l’avantage des Oranais, ayant réussi à l’emporter grâce à un but unique, signé Yadaden à la 57e minute de jeu.

Les Sanafirs avaient bien évidemment fourni de gros efforts pendant la dernière demi-heure pour essayer de renverser la vapeur, ou tout au moins arracher l’égalisation, mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Les péripéties de cette première journée se poursuivront mardi 2 novembre, avec entre autres un chaud derby algérois entre le Mouloudia d’Alger et le CR Belouizdad.