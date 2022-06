<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2023 (qualif-2e journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le Nigeria atomise Sao Tomé et Principe</span>

L’équipe du Nigeria a surclassé celle de Sao Tomé et Principe en lui infligeant un 10-0 lundi à Agadir en match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 de football.

Avec ce deuxième succès après celui enregistré contre la Sierra Leone 2-1 lors de la première journée, le Nigeria se hisse à la première place avec six points et une différence de buts de +11. Osimhen a commencé la fête dès la 9e minute de la tête sur un centre de Moses Simon. Dix-neuf minutes plus tard, le duo a inversé les rôles, cette fois Osimhen jouant pour Simon qui marque le deuxième but de la partie. Sao Tomé a offert un peu résistance face aux assauts répétés des Super Eagles jusqu’à 43e minute lorsque Moffi a marqué le premier de ses deux buts de la rencontre. En seconde période, le Nigeria n’était pas d’humeur à se laisser aller et à peine trois minutes plus tard, Osimhen a obtenu son deuxième but suite à un centre d’Ademola Lookman. Peter Etebo a mis le cinquième but à la 55e minute avec un coup franc bien enroulé depuis le bord de la surface. Quatre minutes plus tard, Moffi a mis la marque à six buts tapant à bout portant après que Sanusi Zaidu ait fait un bon centre depuis la gauche. Lookman y est aussi allé de son but à la 63e minute à la finition d’une action menée par Moffi et dégagée par le gardien. C’était 8-0 deux minutes plus tard, Osimhen met le ballon entre les jambes du gardien. Il a attendu la 84e minute pour marquer son quatrième de la partie. Le remplaçant Emmanuel Dennis a complété le score à deux chiffres des Nigérians en transformant un penalty.