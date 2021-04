<span style='text-decoration: underline;'>JSK-NAPSA Stars </span>:<br><span style='color:red;'>Le Nigérien Mohamed Ali Moussa au sifflet</span>

L’arbitre nigérien Mohamed Ali Moussa a été désigné pour diriger le match entre la JS Kabylie et les Zambiens de NAPSA Stars, prévu mercredi au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, pour le compte de sixième et dernière journée (Gr.B) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

L’arbitre central sera assisté par ses compatriotes : Abdoul Aziz Moctar Saley , Abdoul Aziz, Yacouba et Zakaria Adamou Oumarou. Pour rappel, les Jaune et Vert sont d’ores et déjà qualifiés au prochain tour de la compétition. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu pour le 30 avril prochain.