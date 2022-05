<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2023</span>:<br><span style='color:red;'>Le nombre des participants passe de 16 à 18 équipes</span>

La 7e édition du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023, ndlr), compétition réservée aux joueurs locaux, prévue en Algérie (8-31 janvier), verra la présence pour la première fois de 18 équipes au lieu de 16, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi soir sur son site officiel.

L’entraîneur macédonien du Paradou AC AC, Bosko Durovski, a quitté ses fonctions pour des «motifs privés», pour être remplacé par le revenant le Portugais Francisco Chalo, a annoncé mardi le club pensionnaire de la Ligue 1 professionnelle de football.

«Lors d’un déjeuner convivial, le président du club Zetchi a souhaité partager un dernier moment en équipe, en l’honneur de l’entraîneur Durovski qui a quitté ses fonctions pour des motifs privés. Le club lui souhaite beaucoup de réussite dans ses projets à venir», a indiqué le PAC sur sa page officielle Facebook. Bosko Durovski (60 ans), avait rejoint la barre technique du club basé à Hydra en mars dernier, en remplacement de Si Tahar Chérif El-Ouezzani, démissionnaire un mois plus tôt. Le PAC a disputé six matchs sous la conduite de l’ancien international yougoslave puis macédonien, avec un bilan de deux victoires, deux nuls, et deux défaites. Au terme de la 29e journée, le Paradou pointe à la 5e place au classement avec 47 points, à deux longueurs du podium.

Le Paradou n’a pas tardé à trouver son successeur en jetant son dévolu sur le Portugais Francisco Chalo, qui avait déjà dirigé l’équipe pendant deux saisons (2018-2020), parvenant à conduire le club à la phase de poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. Lors de la 30e journée, prévue vendredi, samedi, et dimanche prochains, les «Académiciens» recevront la JS Saoura, dans une belle affiche de haut du tableau.