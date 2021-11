<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau CHU fonctionne avec deux services en attendant les autres</span>

Le centre hospitalo-universitaire de Mostaganem est fonctionnel depuis avant-hier avec deux services : gastrologie et médecine interne.

Rappelons que ces services ont été transférés il y’a quelques mois respectivement de l’hôpital « Che Guevara » à ceux de Bouguirat et de Mesra, à la suite de la recrudescence des cas de la Covid-19. Ainsi, ces services au CHU épargne à la direction de l’hôpital « Che Guevara » les longs déplacements matin et soir du personnel médical et paramédical ainsi que les repas des malades de Mostaganem à Mesra et Bouguirat. Selon ce qui est avancé par des milieux hospitaliers le nouveau CHU sera géré par la direction de l’hôpital « ChE Guevara » jusqu’au 31 décembre, comme un établissement public hospitalier. Mais au début de l’année prochaine, avec un budget conséquent et un directeur et de nouveaux professeurs et maîtres assistants, le CHU fonctionnera conformément à son statut. Actuellement, sept professeurs et huit maîtres assistants sont nommés pour y exercer. Rappelons que c’est suite à des démarches des responsables de la wilaya et aux revendications des étudiants de la faculté de médecine que l’hôpital de 240 lits de Kharrouba (Mostaganem) est passé au rang de CHU conformément au décret 21-397 signé par le Premier ministre le 18 octobre dernier. Les autres services du dit CHU seront fonctionnels progressivement. Indiquons que l’hôpital « ChE Guevara » est annexé au CHU. Ce centre portera le nom du grand nationaliste depuis le début des années 1930 et militant de l’Etoile Nord Africaine, le docteur Bensmaine Boumediène décédé en 1974, conformément à la décision de la commission de wilaya.

Charef.N