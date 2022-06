Le nouveau complexe sportif baptisé du nom du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar

Le nouveau complexe sportif d’Oran qui s’apprête à accueillir un volet important des activités de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (25 juin-6 juillet), portera le nom du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar, plus connu sous le nom de Colonel Othmane.

Une plaque portant son nom a été installée lundi à proximité de l’immense infrastructure sportive réalisée dans la commune de Bir El-Djir (Oran-est). Le défunt Si Othmane, né le 27 novembre 1927 dans la wilaya d’Ain Temouchent, qui a été à la tête de la wilaya V historique de 1960 jusqu’à l’indépendance, est décédé le 27 août 1977. Il a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien et le Mouvement des amis du manifeste (Ahbab El-Bayan), puis le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il est ensuite devenu membre de l’Organisation secrète (OS) avant d’être arrêté en mai 1950 et incarcéré à Oran puis transféré à Alger et libéré en 1952.

Feu colonel Othmane a été chargé de collecter des armes en vue du déclenchement de la glorieuse guerre de libération, car il faisait partie de ceux qui l’ont déclenchée à l’Ouest du pays. En 1956, il supervisa aussi les grandes opérations de fidaïs. Il a ensuite été promu au grade de capitaine après le Congrès de la Soummam, et commandant de la troisième région de la Wilaya V historique.

En 1958, il fut promu au grade de commandant devenant membre du Conseil national de la révolution algérienne. Après la mort du chahid Colonel Lotfi en 1960, il a été désigné commandant de la wilaya V historique avec le grade de colonel, jusqu’à l’indépendance. Le nouveau complexe sportif d’Oran, qui regroupe plusieurs équipements sportifs, à l’instar d’un stade de football de 40.000 places, une salle omnisports, un terrain d’athlétisme et un centre aquatique.