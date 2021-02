<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau PCR effectue entre 70 et 90 tests par jour</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustapha Limani, a effectué jeudi passé, une visite d’inspection au niveau du nouveau laboratoire PCR (Polymerase Chain Reaction, ou réaction de polymérisation en chaîne) pour détecter le virus du Covid-19.

Ce PCR qui a été placé dans le laboratoire central du CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbés, peut effectuer entre 70 et 90 analyses par jour et « Nous pouvons atteindre les cent tests quotidiennement.

», a affirmé au wali le spécialiste en biologie, le Professeur Yebbous. Le directeur du CHU, Youcef Chérifa ajoute que ce nouveau labo PCR a coûté un milliard et 220 millions de centimes du budget du CHU avec tous ses équipements nécessaires et il entre dans le cadre de l’allégement de la pression sur l’annexe Pasteur d’Oran car il fallait attendre plus d’une semaine pour recevoir les résultats d’analyses des patients du virus corona de Sidi Bel Abbés.

Et dans ce cadre, le staff médical du CHU de Sidi Bel Abbés a reçu une formation d’une quinzaine de jours à l’institut Pasteur d’Oran afin d’entamer le travail au PCR de Sidi bel Abbés qui a commencé à fonctionner mardi dernier.

Quant aux procédures d’analyses, Chérifa a expliqué au wali que des échantillons seront reçus du centre de confinement de l’EPH Dahmani Slimane de Sidi Djilali et des autres hospices de santé de la wilaya de Sidi Bel Abbés, puis une liste de 32 ADN pourra être analysée en une seule fois dans une durée record de quatre heures.

M.Bekkar