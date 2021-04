<span style='text-decoration: underline;'>FAF</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau président satisfait des résultats des clubs algériens en compétitions continentales</span>

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf- Eddine Amara, s’est félicité samedi, des résultats acquis par les clubs algériens en Ligue des champions d’Afrique et Coupe de la Confédération, estimant que cela témoignait des progrès réalisés par le football local.

«La qualification de trois clubs algériens à des tours avancés de la Ligue des champions et de la coupe de la Confédération, est une preuve que le football algérien, pratiqué localement, a enregistré des progrès, malgré tout ce qui se dit à ce sujet», a souligné Amara à la presse algérienne avant son départ pour Doha où aura lieu mardi le tirage au sort de la coupe arabe-2021 de la Fifa. «J’espère que nos clubs continueront avec succès leur parcours dans ces deux compétitions», a-t-il souhaité. Le CR Belouizdad et le MC Alger sont qualifiés aux quarts de finale de la Ligue des champions, alors que la JS Kabylie a atteint les quarts de finale de la coupe de la Confédération. En revanche, l’ES Sétif ambitionne d’atteindre ce tour en accueillant, mercredi prochain, le Ahly Benghazi pour le compte de la 6e et dernière journée de la coupe de la Confédération. Cependant le sort du représentant algérien n’est pas entre ses mains. Le tirage au sort de la Coupe arabe-2021 aura lieu à l’opéra «Katara» de Doha mardi prochain à 21h00 (heure locale, 19h00 heure algérienne). La compétition regroupera, outre l’Algérie, 22 autres équipes arabes. Les rencontres auront lieu en décembre prochain au niveau de six stades retenus pour la Coupe du monde- 2022. D’autre part, l’ancien président du CR Belouizdad a fait savoir qu’il comptait se réunir avec le sélectionneur national, Djamel Belmadi, «dans les meilleurs délais, que ce soit à Doha ou ailleurs». Charaf-Eddine Amara a déclaré, en outre, que sa présence à la cérémonie du tirage au sort de la coupe arabe-2021, représentait un message fort sur la nécessité de la présence de l’Algérie dans tous les rendez-vous footballistiques, soulignant que la Fédération algérienne accordait une grande importance à cette compétition.