<span style='text-decoration: underline;'>Walis / installation</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouveau wali d’Oran Saïd Saayoud prend ses fonctions</span>

Le nouveau wali d’Oran, Saïd Saayoud, a pris ses fonctions, dimanche, dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des walis décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie d’installation et de passation des consignes avec son homologue, Messaoud Djari, chargé des mêmes fonctions à la wilaya de Constantine, dans le cadre du même mouvement partiel, a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires et des membres de l’exécutif, ainsi que des élus locaux de la wilaya et des représentants de la société civile. M. Sayoud a occupé de nombreuses dans plusieurs wilayas du pays, la dernière comme wali de Saïda, avant d’être nommé wali d’Oran.

Dans une allocution à cette occasion, le nouveau wali a indiqué qu’il a œuvrera pour achever tous les chantiers ouverts , ajoutant qu’Oran «est devenue un pôle économique et industriel très important au niveau national «. Le nouveau wali d’Oran a également abordé les préparatifs en cours des Jeux Méditerranéens 2022, soulignant que «ce travail fait partie des priorités de la wilaya et nécessite la conjugaison des efforts de tous pour qu’Oran soit prête et qualifiée, au sens plein du mot, pour accueillir ces jeux». M. Saïd Sayoud a appelé les cadres de la wilaya, les élus et les représentants et acteurs de la société à s’entraider pour propulser le développement dans la wilaya.