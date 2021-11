<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le nouvel entraineur Mouaz Bouakkaz entame son travail</span>

L’entraineur tunisien Mouaz Bouakkaz, débute ce dimanche sa mission à la tête de la barre technique du MC Oran en dirigeant, en fin d’après-midi, sa première séance d’entrainement avec ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris de la direction de ce dernier.

Bouakkaz, dont ce sera son deuxième passage sur le banc des «Hamraoua», est arrivé samedi soir à Oran en provenance de Tunis, et ce, quelques jours après avoir résilié son contrat avec son équipe tunisienne, l’Etoile El Metlaoui, a fait savoir à l’APS, Chemseddine Bensenouci, membre du Conseil d’administration du MCO et président du Club sportif amateur. L’ancien-nouveau coach des «Hamraoua» devrait être épaulé par l’ancien international du MCO et du MC Alger, Bachir Mecheri, a précisé la même source, rappelant que les deux techniciens avaient déjà travaillé ensemble lors de la première expérience de l’entraineur tunisien avec la formation oranaise au cours de l’exercice 2017-2018. Bouakkaz, qui succède à Ait Djoudi après la démission de ce dernier au bout seulement de trois journées de championnat, aura comme mission de “”redresser la barre’’, suite au départ raté des gars d’El-Bahia, souligne-t-on de même source. Après cinq journées, le MCO occupe la 12e place avec 4 points, d’une victoire ramenée du terrain du CS Constantine lors de la levée de rideau du championnat. Depuis, l’équipe a concédé trois défaites et un nul.