<span style='text-decoration: underline;'>Enie </span>:<br><span style='color:red;'>Le paiement des salaires s’est bien déroulé</span>

Le paiement des salaires de l’ensemble des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) s’est bien déroulé, selon un communiqué de l’entreprise émis jeudi dernier.

« Le paiement des salaires de l’ensemble des travailleurs s’est déroulé dans de bonnes conditions cette semaine malgré l’obstruction de l’accès principal de l’entreprise par un groupuscule d’une trentaine de travailleurs bloquant ainsi le libre mouvement des cadres et des véhicules de services de l’entreprise et prenant en otage l’entreprise. Je profite de cette occasion pour informer les travailleuses et tous travailleurs de l’ENIE que la situation de l’entreprise est très différente de celle de beaucoup d’autres pour ne citer que celles affiliées à notre holding Elec El Djazaïr. ENIE a réalisé d’importants investissements aux normes internationales qui attirent beaucoup d’opérateurs à la sous- traitance. En plus, ENIE ne rencontre pas de problèmes de cessation de paiement et de règlement des salaires » peut-on lire dans ce communiqué. La direction de l’ENIE a expliqué également la situation actuelle de l’entreprise. «Le dernier important virement effectué par notre client à la date du 31 décembre dernier et que son positionnement dans nos comptes (BNA – BEA) obéit à des délais réglementaires et incompressibles. Nous remercions vivement notre banque d’avoir accordé le paiement des salaires uniquement sur présentation de la garantie de recouvrement » explique

ledit communiqué. Des actions sont en cours par la direction générale de l’ENIE, le Holding Elec El Djazaïr et le ministère de l’Industrie sont pour le traitement du prometteur plan relance axé sur des projets professionnels de forte valeur ajoutée. Concernant les stocks actuels de produits. Le communiqué explique : « L’entreprise dispose de stock permettant à l’entreprise de maintenir ses activités pour l’unité « Intégration Electronique », 3.000 TPE à transformer et livrer à Algérie Poste dans le mois de janvier 2021, 11.000 TPE en cours de dédouanement à transformer et livrer à la Société des Services aux Banques courant du mois de janvier 2021, une nouvelle commande ferme de 10.000 TPE d’Algérie Poste à recevoir le mois de février 2021 pour être transformées et livrées en mars 2021. En plus de 57.000 tablettes à livrer en mois de janvier et février pour le compte d’Algérie Télécom Mobilis. 150.000 téléphones à transformer et à livrer au fur à mesure durant le premier trimestre 2021 ». Notons que l’ENIE active également dans l’énergie solaire. L’entreprise continue la transformation des panneaux solaires et la livraison de 2.000 points lumineux comme projets à livrer durant le premier trimestre 2021. La transformation et la commercialisation de 2.000 luminaires à LED AC. En plus des marchés en cours de livraison des solutions de vidéosurveillance et dont leur paiement se fait au fur et à mesure des attachements réalisés.

L’entreprise dispose d’un stock en produits finis (tout produit confondu) d’une valeur de plus de 500 MDA. L’entreprise a enregistré des paiements de marchés et recouvrements de créances dépassant les 800 MDA permettant ainsi à ENIE d’honorer ses engagements.

Fethi Mohamed