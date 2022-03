<span style='text-decoration: underline;'>Le président du club artisans boulangers rencontré au Siag 2022</span>:<br><span style='color:red;'>«Le pain consommé par les Algériens n’est pas de grande qualité»</span>

Le pain est un aliment fondamental et essentiel dans l’alimentation des citoyens.

Fouzi Bahiche le président du club artisans boulangers rencontré en marge de la 8ème édition du salon international de l’agroalimentaire de l’emballage et du machinisme (Siag 2022) organisée au centre des conventions (CCO) a qualifié la qualité du pain consommé par les Algériens de «médiocre». Les questions qui se posent actuellement c’est pourquoi l’Algérien est l’un des plus grands consommateurs mais également gaspilleur de pain ? «On consomme jusqu’à 3 baguettes par repas, alors que les normes internationales c’est 140g par repas» dira-t-il, avant d’ajouter : «La variété de farine utilisée pour la pain est légère, elle est utilisée pour faire des gâteaux et des biscottes, il s’agit de la T45 et la T55 , pour manger un pain sain et qui ne se gaspille pas, il faut utiliser une farine complète la T65 et la T150, il s’agit du taux de cendres dans la farine, s’il est élevé, le pain sera plus bon et plus consistant, la farine utilisée actuellement est très maigre et pas bénéfique pour la santé, il faut changer cette farine. Le pain, quand il est prêt, est consommé, mais une fois refroidi, il est jeté, il ne se conserve pas pour une longue durée» explique notre interlocuteur.

Les solutions existent selon le président du club artisans boulanger, il est important de diversifier les types de farines utilisées en introduisant l’orge ou le seigle et d’éviter l’utilisation des conservateurs chimiques.

«Nous avons des traditions ancestrales comme l’utilisation du levain qui est composé de bactéries bénéfiques pour la santé, il faut minimiser l’utilisation des conservateurs chimiques comme l’acide ascorbique qui sont cancérigènes.

Il est important également de faire des efforts dans la formation des boulangers. Mais nous avons besoin de formateurs qualifiés» ajoute- t-il.

Il est à rappeler que la consommation journalière du pain en Algérie atteint habituellement 50 millions de baguettes, dont 10 millions gaspillées quotidiennement, ce chiffre passe à 13 millions de baguettes durant le mois sacré du Ramadhan. Il s’agit d’un million de tonnes par an de blé tendre utilisé pour la production du pain gaspillé. La subvention de l’État pour cette matière de large consommation est de 15.5 milliards DA (120 millions dollars) annuellement. Dans ce cadre, l’Algérie importe annuellement plus de 7 millions de tonnes de blé tendre d’une valeur de 1.6 mds dollars et produit moins de 10% de ses besoins en cette matière, 60% de cette quantité est destinée aux boulangeries comme un produit subventionné par l’Etat.

Fethi Mohamed