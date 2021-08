<span style='text-decoration: underline;'>SOLIDARITÉ AVEC LES WILAYAS TOUCHÉES PAR LES FEUX DE FORÊTS</span>:<br><span style='color:red;'>Le Palais des expositions de M’dina Djedida, lieu de collecte</span>

Dans le cadre des actions de solidarité lancées après les incendies de forêts qui ont touchés plusieurs wilayas à l’instar de Tizi Ouzou et Bejaia, la wilaya d’Oran devra envoyer des caravanes vers les wilayas touchées par les incendies de forêts qui ont ravagés de grands espaces forestiers et pousser des familles à quitter leurs maisons.

Et pour coordonner ces actions, une réunion a été organisée jeudi dernier au siège de la wilaya pour préparer cette grande action de solidarité en présence du directeur de l’action sociale et de solidarité, le directeur des affaires religieuses, le représentant du directeur du commerce, le représentant de la directrice de la culture et des membres de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie.

Lors de cette réunion, il a été décidé que le palais des expositions de M’dina Djedida soit le point de collecte des dons en coordination avec la société civile et les comités de quartiers. Parmi ces dons figurent des vêtements, des couvertures, des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires ainsi que des tentes. La wilaya a affirmé que la première caravane prendra le départ mardi prochain. Elle sera suivie d’autres pour toutes les wilayas touchées par ces incendies.

Le directeur de l’action sociale et le directeur des affaires religieuses vont coordonner cette opération. Notons que depuis le premier jour de ces incendies, de plus en plus d’Oranais se sont mobilisé pour venir en aide à la population de la wilaya de Tizi Ouzou après les incendies de forêts qui ravagent cette wilaya et d’autres wilayas du centre et de l’est du pays ces derniers jours. Et pour réussir ces actions de solidarité le moyen le plus performant ont été les réseaux sociaux où plusieurs annonces ont été lancées pour informer la population oranaise sur le lancement de la collecte des dons qui seront acheminées vers Tizi Ouzou qui est actuellement la wilaya la plus touchée par ces incendies de forêts. Des points de collecte ont été ouverts pour permettre aux Oranais de déposer leurs dons comme à Millenium, au rond-point Nakhla à Maraval et non loin de la mosquée Maghraoua aux Castors. Au centre-ville, les dons sont déposés dans un garage à Miramar situé en face d’Algérie Telecom. L’association Ness El Khir avec d’autres associations ont lancé également une opération de collecte des dons qui sont déposés au siège de cette association sise au quartier El Hamri non loin de la pharmacie Bouziane.

Fethi Mohamed