<span style='text-decoration: underline;'>JM ORAN-2022</span>:<br><span style='color:red;'>Le Palais des sports, un acquis supplémentaire pour le sport oranais</span>

Considéré comme l’un des plus prestigieux patrimoines sportifs à Oran, le Palais des sports «Hamou-Boutlélis», implanté au quartier populaire de Médina Djdida, est devenu un véritable joyau après avoir bénéficié de profondes opérations de réhabilitation lui ayant permis de se mettre en adéquation avec les normes internationales.

Ce site sportif, juxtaposant la somptueuse bâtisse abritant l’entreprise des manifestations économiques et commerciales, Emec (ex-foire d’Oran) a été réhabilité pour la deuxième fois, après près d’une vingtaine d’années d’une première opération du genre. Mais cette fois-ci, les travaux engagés sont plus importants. Ils ont ainsi permis de l’équiper de tous les moyens de pointe et de haute facture. C’est ainsi que ledit Palais a été doté d’un nouveau parquet amovible de quatre tapis dédiés aux disciplines de handball, de basket-ball, de volley- ball et de badminton. «Ces innovations, mises en place constituent une nouveauté dans les salles de sport en Algérie», avait affirmé, dans de précédentes déclarations à l’APS, le directeur de cette unité relevant de l’Office du parc omnisports de wilaya (OPOW), Sid Ahmed Tab. Les opérations de rénovation ont touché aussi les tribunes d’une capacité d’accueil de 5.000 places dotés de sièges flambant neufs, et dont 800 ont été installés au niveau de la tribune officielle. Cette infrastructure sportive a été aussi dotée d’une unité de soins de 30 chambres, en plus d’autres travaux ayant touché les vestiaires et le salon des invités. Des travaux sont également engagés au niveau du sous-sol réservé à la musculation et à l’entraînement de boxe. Les dernières opérations effectuées sur place ont touché le réseau d’éclairage sportif et la climatisation, pour un montant global de 250 millions DA, selon la direction du site. Lors des JM, le Palais des sports abritera les rencontres du tournoi de volley-ball, rappellet- on. Il renouera ainsi avec les compétitions internationales après plusieurs années d’absence. En effet, la dernière épreuve abritée par le Palais des sports remonte à l’an 2012 quand il avait accueilli les matchs barrage qualificatifs pour le Grand prix mondial de volley-ball. Auparavant, il avait été le théâtre de plusieurs compétitions internationales, dont les plus importantes la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe de handball en 1988 et le Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans en 2005.