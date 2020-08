<span style='text-decoration: underline;'>Prétendue taxation de l’aide humanitaire destinée au Sahara occidental par l’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Le PAM et l’UE ridiculisent le Maroc</span>

La commission européenne, par la voix du Commissaire européen en charge de la Gestion des Crises, Januz Lenarcic discrédite complètement le Maroc en apportant dans une réponse écrite publiée vendredi, un autre démenti aux allégations marocaines sur un prétendu détournement de l’aide humanitaire européenne destinée aux réfugiés sahraouis.

La tentative marocaine de salir l’image de l’Algérie, en l’accusant de taxer l’aide humanitaire destinée au Sahraouis, aura été un échec patent. Ainsi, tous les intervenants dans l’opération d’acheminement de cette aide internationale ont tous conclu à des accusations infondées.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Union européenne et le gouvernement du Sahara occidental ont vertement remis le Maroc à sa place. Ainsi, le PAM a affirmé que l’aide alimentaire destinée aux réfugiés sahraouis «n’est soumise à aucune imposition par le gouvernement algérien et est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Algérie, comme dans tous les autres pays où nous opérons», précise le PAM dans sa réponse à une note verbale de ladite ambassade qui accusait faussement l’Algérie «de prélever une taxe de 5% sur cette aide».

L’agence onusienne, basée à Rome relève encore que «le soutien du gouvernement algérien aux camps de Tindouf comprend la facilitation du dédouanement et des opérations portuaires et du transport des fournitures humanitaires jusqu’aux camps».

Avant le PAM, l’UE a réagi aux déclarations stupides du Maroc. Ainsi, l’Union européenne (UE) s’est dite satisfaite quant au bon déroulement des opérations d’acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis, affirmant qu’ «elle n’a relevé aucune irrégularité ou anomalie» dans ce processus, contrairement aux allégations mensongères relayées par la machine à propagande marocaine.

Dans un rapport adressé au Parlement et au Conseil européens, daté du 7 août courant, la CE s’est dite «satisfaite quant au bon déroulement des opérations d’acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis et n’a relevé aucune irrégularité ou anomalie dans ce processus». Dans le même rapport, la Direction générale de la Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO) à la CE, a affirmé avoir déployé «des opérations d’une valeur de 9 millions d’euros, fournissant de la nourriture et luttant contre la hausse de la malnutrition chez les enfants et les femmes réfugiés sahraouis, ainsi que la fourniture de l’eau potable».

Et comme pour discréditer totalement l’entreprise marocaine, la commission européenne, par la voix du Commissaire européen en charge de la Gestion des Crises, Januz Lenarcic vient d’apporter, dans une réponse écrite publiée vendredi, un autre démenti aux allégations marocaines sur un prétendu détournement de l’aide humanitaire européenne destinée aux réfugiés sahraouis ainsi que sur l’évaluation de leur nombre.

Sur la question du recensement, le PAM rappelle dans la même réponse que «tout recensement des populations de réfugiés relève de la responsabilité du gouvernement hôte et de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)».

Un observateur averti du processus d’aide alimentaire conduit par le PAM relate que cette organisation relevant de l’Onu «estime le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire sur la base d’une méthodologie d’évaluation objective, en collaboration avec d’autres agences humanitaires». Il ne peut y avoir une quelconque ingérence étatique.

D’ailleurs, aux dires de tous les intervenants dans la chaîne de l’aide humanitaire destinée au peuple sahraoui, le gouvernement algérien n’a, à aucun moment, influé d’une manière ou d’une autre sur le processus onusien. De fait, le PAM affirme le même observateur «n’est soumis à aucune imposition par le gouvernement algérien et est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Algérie, comme dans tous les autres pays où nous opérons». Et d’ajouter : «Le soutien du gouvernement algérien aux camps de Tindouf comprend la facilitation du dédouanement et des opérations portuaires et du transport des fournitures humanitaires jusqu’aux camps».

Et «le coup de grâce», relève l’analyste, est donné par l’agence onusienne sur la question de l’audit qui constitue le sujet principal des manigances marocaines, lorsque le PAM confirme qu’il est «régulièrement audité» et que «le dernier audit mené par ECHO sur l’assistance alimentaire en Algérie a eu lieu en 2019 avec des résultats satisfaisants».

Yahia Bourit