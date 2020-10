<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée universitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Le parcours des nouveaux bacheliers tracé</span>

26 nouvelles offres de formation ont été ouvertes pour les nouveaux bacheliers, citant pêle-mêle, les filières d’ingénierie mécanique, d’électrotechnique, de génie mécanique et d’agriculture Saharienne.

Différée pour cause de pandémie de la Covid-19, la rentrée universitaire de cette année sera certainement déférente de toutes celles qui l’ont précédées. L’un des changements majeurs qui interviendra dans la dispense des cours et des TD, sera manifestement un usage plus important de l’enseignement distantiel. C’est ce qu’a affirmé hier, Boualem Saïdani, DG des enseignements et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans une émission de la chaine 3 de la Radio nationale. L’enseignement à distance sera mixé par des cours en présentiel, ce qui revient à constater un mode «hybride» auquel les étudiants devront s’adapter. Ce qui ne change pas par contre, ce seront les pré-inscriptions des nouveaux bacheliers, ainsi que les Portes ouvertes, organisées également à distance. M.Saïdani révèle que les inscriptions des nouveaux étudiantes se dérouleront en quatre étapes. La première étant celle des Portes ouvertes, lancées depuis le 15 octobre dernier et qui dureront jusqu’au 24 du même mois. Ces Porte-ouvertes sont destinées à permettre aux bacheliers de prendre connaissance des filières proposées à leur choix. La deuxième phase du processus qui démarrera le 25 octobre, celle des préinscriptions, est destinée à ce que pour les prétendants fassent un choix minimum parmi six filières et de dix, maximum, «de licences à caractère local ou régional». A cette date, sera opérationnelle la plate-forme permettant aux futurs universitaires de faire leur pré-inscription et de déposer leur fiche de vœux dans laquelle seront hiérarchisés leur choix. L’on notera néanmoins que «si un candidat ayant obtenu 15 de moyenne et voulant se voir verser dans la filière Médecine, ne veux pas dire que son choix sera retenu. Donc, il va falloir faire attention au 2ème, au 3ème choix…c’est une question d’offre et de demande», insiste l’invité de la radio.

Il faut savoir que la période des pré-incriptions sera officiellement clôturée le 5 novembre. A l’issue de cette période, seront immédiatement communiquées les affectations des nouveaux bacheliers. Le même responsable indique qu’à l’issue du traitement de ces fiches de vœux, son ministère déterminera la moyenne minimale ouvrant l’accès à une inscription dans chaque filière. Parmi ces filières, il mentionne, notamment, celles à caractère national, citant la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie.

On retiendra des propos de M.Saïdani que «l’orientation de chaque bachelier se fera compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat, par rapport au module sur lequel il a disserté, mais également, en fonction des places pédagogiques offertes par chaque établissement d’enseignement supérieur». De plus, il sera également pris en compte la circonscription géographique où réside l’étudiant.

Après l’orientation des étudiants, débute la 3ème phase, qui sera réservée aux cas particuliers, «notamment lorsqu’un bachelier n’a pu avoir réponse à aucun de ses choix et enfin la phase 4, prévue du 8 au 18 novembre, sera celle où auront lieu les inscriptions définitives des nouveaux bacheliers», note-t-on.

L’on apprendra enfin que 26 nouvelles offres de formation ont été ouvertes pour les nouveaux bacheliers, citant pêle-mêle, les filières d’ingénierie mécanique, d’électrotechnique, de génie mécanique et d’agriculture Saharienne.

Yahia Bourit