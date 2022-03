<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Chine</span>:<br><span style='color:red;'>Le partenariat dans l’énergie et les mines évoqué</span>

Il convient de souligner qu’en matière de partenariat, l’agenda algéro-chinois est bien rempli, notamment à travers de grands projets comme celui du Port centre ou encore la mine de fer de Ghar Dejbilet.

Au lendemain de la visite du ministre des Affaires étrangères à Pékin, qualifiée de réussie par les deux pays, l’Algérie et la Chine ont discuté, hier, de perspectives de coopération dans le domaine de l’énergie. Il convient de souligner qu’en matière de partenariat, l’agenda algéro-chinois est bien rempli, notamment à travers de grands projets comme celui du Port centre ou encore la mine de fer de Ghar Dejbilet.

Cela pour ne citer que les méga-projets structurants. Dans le domaine de l’énergie, par contre, il semble que beaucoup reste à faire. C’est, en tout cas, le sentiment qui se dégage de l’audience accordée par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Lianhe.

Les deux hommes ont examiné les relations de coopération bilatérale dans le domaine énergétique. Le communiqué du ministère qui a rendu compte de l’entretien a noté que les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales «excellentes» dans le domaine énergétique. Un langage, bien que diplomatique, n’en présage pas moins le développement d’une «coopération étroite et la coordination permanente entre l’Algérie et la Chine dans le domaine de l’énergie et des mines dans l’intérêt des deux pays amis», souligne la même source.

Cela étant dit et le décor d’un partenariat futur planté, le diplomate chinois a mis en exergue les projets en cours en Algérie dans le domaine énergétique et avec le Groupe Sonatrach.

Un signe que les choses ne peuvent qu’évoluer dans le bon sens. D’autant que les opportunités futures d’investissement et de partenariats notamment l’exploration, la production des hydrocarbures, sont innombrables et garantissent une coopération fructueuse grâce à la nouvelle lois sur les hydrocarbures. Un autre secteur qui tient à cœur à l’Algérie pour son développement est celui des mines. A ce propos, l’ambassadeur chinois a abordé la prospection minière, les matières rares et la transformation des minerais. Une technologie que l’Algérie gagnerait à acquérir, ce qui est à portée de main, en raison de la récente embellie financière, consécutive à la hausse des prix du pétrole qui apporte des rentrées financières inespérées. Cela pour dire qu’un partenariat d’égal à égal avec la Chine est aujourd’hui très possible, même s’il n’a jamais été question d’une quelconque domination de quelque manière que ce soit. Pour cause, l’ambassadeur chinois a clairement affiché sa satisfaction au ministre algérien, quant aux résultats réalisés par l’accord de partenariat liant l’Algérie et la Chine. La partie chinoise, a précisé le diplomate, est convaincue de la poursuite de cette coopération. Li Lianhe a exprimé ses remerciements pour les facilitations accordées par le ministre et le ministère de l’Energie en vue de renforcer la coopération algéro-chinoise.

Les deux parties ont fait part de leurs aspirations à réaliser davantage de rapprochement et de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines au mieux des intérêts communs et mutuels des deux pays, conclut le communiqué.

Yahia Bourit