<span style='text-decoration: underline;'>Conférence sur la relance économique </span>:<br><span style='color:red;'>Le patronat adhère aux décisions annoncées</span>

Les organisations patronales ont accueilli avec satisfaction les dispositions prises lors de la conférence nationale sur la relance économique et sociale, tenue à Alger les 18 et 19 août en cours.

En réaction à cet important rendez-vous qui visait à relancer l’économie sur de bonnes bases auquel elles ont pris part, ces organisations du patronat national, au nombre de sept, ont rendu public, hier, un communiqué commun pour exprimer leur adhésion aux décisions annoncées et leur «total engagement» à la mise en œuvre de celles-ci.

Ainsi, elles ont fait part de leur «soulagement» quant aux dispositions prises, tout en remerciant à la même occasion le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Les organisations en question à savoir : l’UNEP (Union nationale des entrepreneurs publics), ainsi que les CEIMI, CAPC, CAP, CIPA, CNPA et AGEA, signataires de la plateforme commune, ont affirmé dans leur communiqué leurs «sincères remerciements, leur soulagement et leur reconnaissance pour les importantes décisions annoncées à l’occasion de son allocution d’ouverture de la rencontre».

Les acteurs du patronat national ont également fait part de leur gratitude, réaffirmant au président de la République Abdelmadjid Tebboune «leur total engagement à accompagner et à soutenir la mise en œuvre concrète des orientations et directives déclinées dans son intervention», à l’ouverture de la conférence.

Par ailleurs, les organisations ont également exprimé leur point de vue concernant le contenu des décisions prises durant la conférence et les solutions envisagées au profit de l’économie nationale, impactée par la pandémie du coronavirus.

Aussi, elles ont souligné la capacité des dispositions à amener des solutions concrètes au quotidien des citoyens.

«Le programme de travail multidimensionnel développé dans l’objectif d’ancrer durablement notre économie dans la voie de la croissance, de la modernité et du progrès, à partir des enseignements tirés des expériences du passé, démontre à l’évidence une volonté sincère d’orienter les programmes de croissance vers une prise en charge célère et efficace des besoins et préoccupations de nos concitoyens et répondre ainsi à leurs légitimes aspirations», peut-on lire dans le document.

Par ailleurs, les organisations patronales ont décortiqué le discours prononcé par le chef de l’État lors de ce rendez-vous et les objectifs qu’il a contenus.

Les acteurs représentant le patron ont affirmé dans ce cadre que «la vision moderniste et ambitieuse du développement national, fondée sur les valeurs séculaires de notre société et de notre peuple, développée dans le discours de monsieur le président de la République, consacre, à notre grande satisfaction, les droits et devoirs de chacun dans l’édification de la nouvelle Algérie à laquelle aspire chaque algérienne et algérien».

Le patronat s’est exprimé dans ce sillage sur cette vision et son rôle qu’il aura à jouer dans les prochains mois voire semaines pour redresser l’économie et mettre fin aux entraves.

«Cette vision identifie et précise également les écueils et contraintes à lever pour que chacun puisse dans un esprit de solidarité, apporter avec honneur et fierté, sa contribution à l’œuvre commune», poursuit le communiqué.

Les organisations affichent leur disposition pour soutenir les autorités dans la mise en œuvre de la nouvelle vision économique. Dans le même document, elles ont conclu leur réaction aux mesures de la dernière conférence en réaffirmant «leur mobilisation aux côtés des pouvoirs publics en toutes occasions et circonstances pour contribuer pleinement et entièrement à l’importante œuvre d’édification entreprise pour redonner à notre pays la place et le rôle qui lui reviennent dans le concert des nations».

Il est à rappeler enfin que durant la conférence nationale sur la relance économique et sociale, 11 ateliers ont été mis en place par les organisations. Il s’agit du développement agricole, le développement industriel, développement minier, développement des ressources énergétiques, financement du développement, comment faciliter l’investissement, micro-entreprises et start-ups, développement des secteurs de soutien, maitrise du commerce extérieur, industrie pharmaceutique, filière BTPH.

Samir Hamiche