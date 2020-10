<span style='text-decoration: underline;'>Hausse des prix du poulet</span>:<br><span style='color:red;'>Le PDG de l’ONAB rassure et prévoit une baisse</span>

Alors que le prix de la viande blanche connaissait depuis plusieurs jours une flambée, le président directeur générale de l’ONAB prévoit une baisse des prix dans deux semaines.

Lors de son passage à l’émission «l’Invité de la matinale» sur les ondes de la chaine 1, Mohamed Betraoui a expliqué que les prix de la viande blanche, en particulier le poulet, étaient bas dans le passé en raison des surplus fournis par l’État qui avait importé de grandes quantités de volailles en 2019. Cette démarche avait comme conséquence la baisse des prix au profit des consommateurs et des pertes pour les petits éleveurs dont 40 % d’entre eux ont abandonné la filière et occasionner par conséquent une baisse de production.

Comme de coutume, à l’approche des fêtes religieuses, les prix de la viande blanche flambent. Le prix du kilogramme du poulet dépasse dans quelques endroits les 400 dinars. Un prix, jugé par les associations de la protection des consommateurs, «très exagéré». Sur ce sujet, Mohamed Betraoui estime que le prix réel du kilogramme du poulet en cette période varie entre 280 et 300 dinars. Ainsi, il a tenu hier à rassurer les citoyens en disant que les prix de la viande blanche connaîtront une baisse dans les deux semaines à venir.

Cette fois-ci, la tendance haussière des prix du poulet, est expliquée par le PDG de l’ONAB par l’augmentation des prix des aliments pour animaux sur les marchés internationaux et de la pandémie de la Covid-19. «Les aliments pour animaux, y compris le soja et le maïs, qui sont inclus dans les aliments pour volailles coûtent au Trésor public environ un milliard de dollars par an et qu’ils ne sont pas subventionnés», a-t-il indiqué. Tandis que les commerçants expliquent cette hausse par l’augmentation de la demande par rapport à l’offre, que connaît notre pays à l’approche de la célébration du Mawled En Nabaoui, prévue pour le 29 octobre prochain. C’est pratiquement le même scénario qui revient lors des fêtes religieuses.

A rappeler que l’Office national des aliments du bétail (ONAB) avait entamé la commercialisation depuis lundi passé, de quelques 48000 tonnes de poulets de chair en vue de stabiliser les prix à quelques jours seulement de la fête de la naissance du prophète.

D’ailleurs, M. Batraoui a fait savoir que cette opération se fera d’une manière progressive au niveau des wilayas du pays avec un kilogramme de poulet à seulement 250 dinars. Ainsi, près d’une cinquantaine de points de vente ont été consacrés dans 23 wilayas pour mener à bien cette opération et ce, en dépit des points de vente qui ont été établis dans plusieurs wilayas du grand sud.

Noreddine Oumessaoud