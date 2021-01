<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs opérations lancées par la daïra d’Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Le perceptible changement rassure les citoyens</span>

Son cadre de vie, fortement rudoyé, la commune d’Aïn ElTürck semble depuis peu, sortir petit à petit de sa torpeur, avec les quelques prémices du changement qui s’opèrent quotidiennement dans la ville, notamment en matière d’éclairage public, d’entretien et d’approvisionnement régulier en eau potable.

Comme par hasard, ce changement quoique minime mais perceptible à vue d’œil, survient juste après la décision de gel des activités de l’assemblée communale et la prise en charge des affaires citoyennes par la daïra d’Aïn El Türck, dirigée par le nouveau chef de daïra, Mr Mellouk.

Certes, l’heure est loin de crier à l’euphorie, car tout reste à parfaire, mais la population locale, manifeste déjà un certain sentiment de réconfort et d’apaisement et voue même une certaine confiance à l’équipe dirigeante, qui, faut-il le souligner, s’est mise à la tâche, dès les premiers jours, sans attendre et apparemment, avec détermination et volonté. « Redresser la situation », avait confié lors d’un bref entretien, M. Mellouk, lequel a dû se rendre compte très vite, dès sa prise de fonction, de la gravité de la léthargie dans laquelle se morfondait, sur tous les plans, la commune d’Aïn El Türck.

Laquelle léthargie, vous diront les observateurs de la scène locale, est la conséquence directe des violentes et interminables luttes claniques et partisanes entre élus qui ont toujours privilégié leurs intérêts personnels au détriment de ceux de leur commune et de leurs mandataires. En fait, la commune d’Aïn El Türck n’a jamais connu la paix, elle a toujours été au centre de conflits permanents dont les principaux acteurs sont d’anciens ou nouveaux élus, des affairistes, des businessmen et autre cercles occultes et leurs relais recrutés dans la société civile, l’administration et l’APC.

Tout ce fatras, a savamment œuvré pour que la commune ne sorte jamais de sa léthargie, afin qu’elle reste sous leur emprise, sauf qu’aujourd’hui, la donne est en train de changer et en leur défaveur. « Ce qui a été réalisé en 10 jours, n’a pas été réalisé en 03 ans de mandat de l’APC gelée », a rétorqué un ancien d’Aïn El Türck, en parlant des dernières opérations entreprises par la direction de la daïra en matière d’éclairage public qualitativement réhabilité avec des lampes LED, des artères principales qui commencent à respirer un brin de propreté, des chiens errants bannis du paysage, de certaines écoles primaires qui renouent avec le chauffage et la cantine scolaire, pour ne citer que celles là.

Cela peut paraître des détails face aux grands dossiers que sont le logement, l’emploi, le tourisme et le développement durable, mais pour le citoyen, le droit à un cadre de vie décent est tout aussi fondamental, tant la clochardisation et la décadence ont fortement entaché la dignité de la population locale.

La manœuvre de redressement étant désormais amorcée, il faut espérer que les moyens suivront pour redorer le blason de cette illustre commune qui a plus souffert des méfaits de ses gestionnaires élus que de ses insuffisances. M. Mellouk et son staff sont assurés de la confiance de la population locale.

Karim.B