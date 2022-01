<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le personnel de l’éducation ne se bouscule pas pour être vacciné</span>

La direction de la santé et de la population a mobilisé des moyens humains et matériels pour la 3ème campagne de vaccination des personnels de l’éducation lancé il y’a quelques jours.

Mais malheureusement, selon la direction de la santé, l’engouement souhaite n’était pas au rendez-vous. «On a mobilisé 54 points de vaccination et 7000 doses de vaccin, mais le nombre des personnes vaccinées n’a pas dépassé les 150 durant la semaine» dira le chef du service de prévention Youcef Boukhari. En effet, comme la vaccination grand public, celle de l’éducation aussi n’enregistre pas l’engouement souhaité. Moins de 300 personnes sont vaccinées en majorité pour une 3eme dose afin de voyager à l’étranger. «Les Oranais ne sont pas encore convaincus de l’importance de la vaccination» dira notre interlocuteur. Notons que la situation épidémiologique à Oran demeure inquiétante vu le nombre grandissant de cas positifs enregistrés quotidiennement.

En effet, la 2eme ville du pays enregistre, par jour, 85 nouveaux cas par PCR selon les dernières statistiques de la direction de la santé. Ce nombre est en vérité plus important avec les tests antigéniques des scanners également réalisés quotidiennement pour déceler des cas. Durant ce temps, la négligence des mesures préventives se poursuit dans les rues d’Oran.

Beaucoup de citoyens ne portent pas de bavettes et ne respectent pas la distanciation physique surtout dans les moyens de transport. Il est a rappelé que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid avait réitéré récemment son appel à adhérer à la campagne de vaccination contre le Coronavirus, assurant de la disponibilité des doses en nombre suffisant.

Le premier responsable du secteur a indiqué que jusqu’à présent, 12 millions de doses de différents vaccins ont été utilisées. Selon les statistiques 6.996.002 personnes ont reçu une seule dose, 5.763.106 personnes ont reçu deux doses et 147.250 personnes ont reçu la 3e dose.

Fethi Mohamed