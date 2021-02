<span style='text-decoration: underline;'>Selon le dernier rapport mensuel de l’Opep</span>:<br><span style='color:red;'>Le pétrole algérien augmente de plus de 5 dollars en janvier</span>

La valeur du Sahara Blend, le brut de référence algérien, a connu une hausse de 10,2% au mois de janvier dernier par rapport à décembre 2020. C’est ce qui ressort du dernier rapport mensuel publié par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), précisant que les cours du Sahara Blend ont augmenté de 5,09 dollars soit une hausse de 10,2% en comparaison au mois de décembre.

«Les cours du brut algérien ont atteint 55,08 dollars le baril en janvier 2021, contre 49,99 dollars en décembre 2020», détaille la même source. Selon le même rapport, les facteurs ayant aidé cette augmentation sont l’optimisme de la reprise de la demande mondiale et les efforts des pays de l’Opep+ visant à limiter la production pétrolière afin de stabiliser le marché.

Ainsi, le Sahara Blend s’est placé, grâce à cette hausse de janvier, en 2ème position parmi les bruts les plus chers du panier de l’Opep en mois de janvier, après l’Angolais Girassol (55, 84 dollars/baril), alors qu’il occupait la 3ème place en décembre dernier.

«Le prix du pétrole algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs», détaille le rapport de l’Opep. D’une façon plus globale, après une période difficile à cause de la pandémie du coronavirus, les cours du pétrole ont enregistré une hausse significative grâce à la reprise de la demande sur le marché mondial, soutenus par l’entame des campagnes de vaccination contre la Covid-19.

Cette progression intervient dans un contexte de hausse générale des prix du brut, en raison de «l’amélioration des fondamentaux du marché, avec notamment les perspectives d’un resserrement de l’offre de brut, la tendance à la baisse des stocks mondiaux de pétrole, et l’optimisme quant à la reprise de la demande de pétrole alors que les pays du monde approuvent de plus en plus les vaccins anti-Covid et commencent les campagnes de vaccination’’, indique le rapport.

Les décisions l’Opep à travers le régime des quotas et les ajustements de l’Arabie Saoudite de sa production expliquent aussi la hausse des cours de l’or noir.

Le rapport a indiqué que la confiance du marché s’est encore «renforcée» par les données montrant un niveau de conformité «élevé», au mois de décembre 2020, aux quotas fixés dans le cadre de l’accord de baisse de l’Opep+ et par la décision unilatérale de l’Arabie saoudite d’ajuster volontairement sa production à la baisse de 1 million de baril/ jour supplémentaire en février et mars. Aussi, le panier de l’Opep avait atteint en janvier son plus haut niveau depuis mars 2020, en hausse de 5,21 dollars (+10,6%) pour s’établir à une moyenne de 54,38 dollars le baril, indique aussi le rapport.

Avançant des chiffres concernant la production de l’Algérie en or noir, le rapport a indiqué qu’elle a atteint 874.000 barils par jour en janvier 2021, contre 863.000 barils en décembre 2020 (+11.000 barils). La production moyenne de l’Algérie avait baissé en 2020 pour s’établir à 899.000 barils par jour contre 1,023 million de barils par jour en 2019.

Pour ce qui est de la demande mondiale de pétrole, l’Opep estime que celle-ci «devrait désormais augmenter de 5,8 millions de barils par jour (mbj). Les prévisions de l’Opep sont ainsi révisées à la baisse d’environ 0,1 mbj par rapport à celles du mois dernier, pour s’établir en moyenne à 96,1 mbj.

L’Opep prévoit, dans ce cadre, une hausse de la demande qui sera soutenue par la relance. Le rapport souligne que des évolutions positives sur le front économique, soutenues par des programmes de relance massifs, devraient encourager la demande dans divers secteurs au second semestre de l’année 2021.

Pour ce qui est de l’approvisionnement mondial en pétrole, les prévisions de croissance de l’offre hors Opep en 2021 ont été révisées à la baisse d’environ 0,2 mbj. La production des pays non membres progressera ainsi de 0,7 mbj, pour atteindre en moyenne 63,3 mbj.

Le rapport indique enfin que les bruts de l’Opep en 2021 seront plus demandés que prévu. La croissance de cette demande a été révisée à la hausse de 0,3 mbj par rapport au mois précédent pour s’établir à 27,5 mbj.

Samir Hamiche