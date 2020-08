Les Algériens sont à quelques semaines d’un rendez-vous avec l’Histoire. Ce n’est pas sur-dimensionner l’événement que de qualifier le prochain référendum sur la révision de la constitution d’acte populaire majeur. Et pour cause, les amendements apportés à la loi fondamentale de 2016 et le nombre important de propositions destiné à enrichir le texte, amènent à croire que la démarche présidentielle relève d’une profonde conviction quant à l’intérêt suprême pour la nation d’actionner le levier constitutionnel pour sortir le pays de l’impasse. Il est clair, en effet, que la Constitution telle qu’elle a été écrite en 2016, mais également la pratique politique institutionnelle n’avaient pas su répondre à une simple question d’alternance au pouvoir exécutif. Cela en raison de rapports viciés entre les différents pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Plus important encore, dans les Constitutions qui ont précédé, le peuple n’avait pas une véritable place de souverain. Ce sont toutes ces contradictions qui ont poussé la société à mettre un terme à une logique qui devenait insupportable. C’est le sens à donner au mouvement populaire, né le 22 février 2019. Les Algériens ont mis fin à l’impasse et ouvert une nouvelle perspective à la nation. Il y eut l’armée nationale populaire qui a très vite saisi le message populaire. Elle a protégé la parole du peuple. A force de grandioses manifestations qui ont émerveillé toute l’humanité, les Algériens ont donc transmis leur volonté de changement pacifique du système.

Aujourd’hui, le pays est à la croisée des chemins. Soit il poursuit sur son élan salvateur de la République et traduit sa volonté par un vote massif, soit il se détourne de la solution préconisé et auquel cas, il va falloir en trouver une autre. Mais dans les deux cas, ce sera au peuple, souverain dans son pays, de donner le ton à ce que sera l’Algérie de demain. Il y a lieu de préciser au passage que le peuple, ce ne sont pas les « pseudo activistes » qui se tortillent à l’étranger, mais cette merveilleuse vague humaine, pacifique, respectueuse de son Histoire et jalouse de la souveraineté de son Etat.

Au premier novembre prochain, cette vague aura l’opportunité s’exprimer dans les urnes et ouvrir le portail de la nouvelle Algérie. Elle aura achevé une belle révolution pacifique et donnant au pays une Constitution qui recadre le pouvoir exécutif et garantit l’alternance au pouvoir.

Par Nabil.G