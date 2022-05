<span style='text-decoration: underline;'>Oum Ghellaz</span>:<br><span style='color:red;'>Le phénomène de la mort du poisson revient au devant de l’actualité</span>

Le lac Oum Ghellaz, plan d’eau situé à l’est d’Oran près d’Oued Tlélat, a vécu cette semaine un quatrième épisode de mort de poisson.

Ce 4ème épisode a enregistré la mort de poissons et a été signalé par l’association de protection de l’environnement «Chafiallah». En 2019, une commission pluridisciplinaire composée d’experts en biologie a été dépêchée par le ministère de l’Environnement pour effectuer les analyses nécessaires après la mort d’une quantité importante de poissons dans ce lac.

Une grande opération d’enlèvement et d’enfouissement du poisson mort a été réalisée à ce moment-là. Ce nouvel épisode de la mort du poisson démontre encore une fois l’importance de la dépollution de ce lac. La solution serait la réalisation d’une station d’épuration sur place. La réalisation de ce projet qui date du quinquennal 2010-2014 est devenue une nécessité dans cette daïra qui enregistre une grande expansion urbanistique.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions prises par les pouvoirs publics, pour le développement de la métropole oranaise qui nécessite une prise en charge urgente et particulière à accorder à l’assainissement et l’environnement.

Pour atteindre ces objectifs, la direction des Ressources en Eau de la wilaya d’Oran a établi il y’a quelques années une stratégie de développement globale, pour l’amélioration des systèmes d’assainissement qui s’appuient sur un programme à court et moyen termes. Notons que la réalisation d’une STEP vise deux objectifs essentiels, à savoir l’arrêt des rejets des eaux usées dans la mer et la réutilisation des eaux traitées pour l’irrigation des terres agricoles.

L’objectif principal est d’éliminer les risques sanitaires. Ainsi, les eaux usées épurées sont utilisées pour l’irrigation de certaines cultures telles que l’arboriculture ou les fourragères. Ce genre de procédé d’épuration de plus en plus utilisé à travers le monde, notamment pour les petites communautés, présente beaucoup d’avantages. C’est un procédé écologique qui fonctionne sans utilisation d’énergie, ni apport de produits chimiques.

Fethi Mohamed