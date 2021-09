<span style='text-decoration: underline;'>Le Premier ministre aujourd’hui devant les membres de l’APN</span>:<br><span style='color:red;'>Le plan d’action du gouvernement à la loupe</span>

Le plan d’action retient cinq axes directeurs qui englobent notamment la consolidation de l’Etat de droit, avec une grande ambition qui consiste en la rénovation de la gouvernance. A ce pilier stratégique dans le déploiement de l’Algérie nouvelle, le plan d’action lui adosse une relance et un renouveau économiques, un développement humain et une politique sociale renforcée.

Le Premier ministre présentera aujourd’hui le plan d’action du gouvernement devant les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN). Axé sur les réformes structurelles importantes, tant au niveau institutionnel que socio-économiques, l’action du gouvernement pour la prochaine année ambitionne d’aboutir à une relance économique effective.

Aïmene Benabderrahmane, pour qui, c’est le premier exercice en tant que Premier ministre, a disposé de plusieurs mois pour ficeler son plan. L’exécutif a tiré profit d’un délai appréciable pour finaliser un document assez lourd, faut-il le souligner. Il reste néanmoins que les quelques mois de réflexion ont tout de même coïncidé avec une saison estivale particulièrement pénible à cause de la troisième vague épidémique de la Covid-19 et les incendies criminels qui ont endeuillé des dizaines de familles.

Ces deux sinistres étant derrière nous, place aujourd’hui à la politique, au débat démocratique et à la confrontations des idées pour sortir le meilleur des propositions du gouvernement pour garantir la relance de l’économie nationale. A ce propos, le plan d’action retient cinq axes directeurs qui englobent notamment la consolidation de l’Etat de droit, avec une grande ambition qui consiste en la rénovation de la gouvernance. A ce pilier stratégique dans le déploiement de l’Algérie nouvelle, le plan d’action lui adosse une relance et un renouveau économiques, un développement humain et une politique sociale renforcée.

Sur les questions régaliennes, le document qui sera lu par le Premier ministre devant les députés de l’APN évoque une politique étrangère dynamique et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Sur le registre de la Justice, le Gouvernement oeuvrera à «la modernisation de la justice et au renforcement des libertés», au «renforcement de l’exercice des droits et libertés», au «renforcement du dialogue et de la concertation» ainsi qu’à l’ «avènement d’une société civile et responsable», rapporte le document du gouvernement.

Le plan d’action du gouvernement met également l’accent sur «l’affirmation, la promotion et la protection des composantes de l’identité nationale et de la mémoire». Un engagement qui tient d’une actualité brûlante, en ces temps de tentative d’atteinte à l’unité du pays. Et toujours dans cette lancée, le plan d’action entend renforcer le «référent religieux national et la consécration de l’identité religieuse, ainsi que le renforcement et la promotion de l’arabe et du tamazight». Cet aspect de l’action du gouvernement relève d’une volonté gouvernementale d’acter la triple dimension de l’identité nationale pour la mettre à l’abri contre toute velléité malfaisante.

Sur le plan économique, le gouvernement projette de travailler dans le sens de «l’amélioration de l’attractivité du climat d’investissement et la promotion du cadre de développement de l’entreprise et de l’entreprenariat» et du «renforcement de l’intégration du secteur informel dans le circuit légal». Le plan d’action donne aussi une grande importance notamment aux secteurs agricoles et de la pêche et des ressources halieutiques ainsi qu’aux secteurs de l’industrie pharmaceutique et du tourisme, tout en encourageant la politique commerciale en faveur des exportations hors hydrocarbures et la valorisation de la production nationale et à la rationalisation des importations.

Par ailleurs, le plan d’action du gouvernement souligne que l’organisation «réussie» des élections législatives du 12 juin 2021, avec l’installation de la nouvelle Assemblée parlementaire, est «une autre étape dans le processus de mise en œuvre de l’engagement du président de la République pour le parachèvement de l’édifice institutionnel, en consécration d’une nouvelle ère qui caractérisera l’Algérie nouvelle au sein de mécanismes constitutionnels et juridique garantissant l’intégrité et la crédibilité de la pratique démocratique».

Il est précisé aussi que les élections locales annoncées pour le 27 novembre prochain constitueront «une nouvelle étape» de ce processus.

Anissa Mesdouf