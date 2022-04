Le PM italien en visite lundi en Algérie: renforcer une coopération de plus en plus étroite

La visite lundi en Algérie du Premier ministre italien, Mario Draghi, vient consolider une coopération historique, de plus en plus étroite dans tous les domaines mais surtout dans le gaz, marquée par une convergence de vues sur les questions économiques, régionales et internationales. Premier client de l’Algérie d’où elle assure le tiers de ses approvisionnements gaziers, l’Italie, dont le Président, Sergio Matarella, était en visite à Alger début novembre dernier, ne cesse d’exprimer cette volonté à renforcer la coopération bilatérale, en réitérant sa confiance quand à la fiabilité de l’Algérie en tant que partenaire. « Les relations algéro-italiennes sont solides, anciennes et stratégiques, et nous travaillons afin de les renforcer et de les consolider davantage », déclarait le président Matterella à l’issue d’un entretien avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tenu lors de sa visite à Alger.