Syndicats, patronat et gouvernement se sont réunis hier pour évoquer l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’économie du pays. La rencontre n’a rien de nouveau en soi, sauf que le contexte dans lequel elle se déroule la rend essentielle et très importante pour de très larges pans de la société. Le Covid-19 a fait tellement de dégâts dans tellement de professions qu’il devient urgent d’agir. Et la composante réunie à l’Aurassi est à même d’ébaucher une stratégie susceptible de mettre en lumière pas mal de secteurs, aujourd’hui sinistrés.

Cela sur le plan de l’immédiateté de la réunion d’hier. Pour le principe même de ce genre de rencontres, il convient de souligner que les trois partenaires se sont vus, dans un autre temps, à plusieurs reprises pour aborder d’autres questions, plus liées à la relance de l’économie qu’à son sauvetage. Ils ont même conclu un pacte économique et social. Ledit acte devait déboucher sur une période de trêve sociale où les syndicats ne feraient pas de vagues et les patrons ne licencieraient pas à tour de bras. Le gouvernement, lui, devait profiter de cette accalmie pour relancer l’économie et placer l’Algérie sur une orbite de production. Les trois partenaires n’ont pas réellement tenu leur promesse, mais l’un dans l’autre, l’on dira que l’on n’a pas vu de gros mouvements syndicaux, ni de grosses délocalisations, comme beaucoup d’hommes d’affaires l’avaient fait dans un passé pas si lointain.

Mais, il y a lieu de souligner que cette fois l’on n’est plus dans ce scénario. Une nouvelle séquence s’est ouverte le 12 décembre dernier et les responsables présents à la rencontre de l’Aurassi ne sont pas du tout les mêmes. Ainsi, plus que l’ordre du jour et les enjeux, les acteurs qui devront affronter la nouvelle réalité socioéconomique ne pourront pas capitaliser sur ce qui a été déjà fait auparavant.

Sachant cela, on pourrait se poser une très simple question : A quoi servait autrefois une tripartite ? Du temps de l’ancienne équipe, elle servait à donner l’illusion qu’il existe des acteurs économiques, politiques et sociaux en Algérie, mais que cela n’impacte pas sérieusement la marche du pays au plan économique et même social. Il faut dire que les décisions se prenaient aussi ailleurs et avaient plus de poids. Mais malgré ce déficit, il ne faut pas penser que la tripartie n’est pas utile à la nation. Il est des choses dans la vie qui, sans avoir l’air, sont d’une importance capitale.

Cela pour dire que la reconduction du principe est une bonne chose. Mais encore il est essentiel de donner du contenu aux décisions de la Commission qui a été installée et surtout, de les mettre en application.

