<span style='text-decoration: underline;'>L’Opep rend hommage à Belaïd Abdesselam</span>:<br><span style='color:red;'>Le poids et l’œuvre du ministre-militant</span>

L’homme avait été le père de l’industrie algérienne moderne. Il est décédé le 27 juin dernier, sans qu’on lui ait trouvé un équivalent dans l’histoire du pays. Il s’agit de Belaïd Abdesselam.

Preuve que son parcours de révolutionnaire et d’homme d’Etat a été exemplaire, l’ancien ministre de l’Industrie a également rayonné à l’international. Son action en Algérie n’est pas passé inaperçue, en ce sens qu’elle a eu un impact à l’étranger. C’est justement pour cet apport exceptionnel que l’Organisation des pays exportateur du pétrole lui a rendu hommage. L’Opep qui retient la contribution «durable» de l’Algérie au sein de l’Opep, note que c’est «en grande partie, grâce à la direction précoce d’Abdesselam Belaid et à son soutien indéfectible à l’Organisation, que l’Algérie a été au fil des années un membre respecté et influent de l’OPEP». Une véritable reconnaissance internationale rendue à l’homme dans le dernier bulletin mensuel de l’Opep. La revue est revenue sur la vie et l’œuvre du défunt, en rapportant que «Belaïd Abdesselam était une figure centrale de la lutte de l’Algérie pour son indépendance. Et en tant que jeune ministre de l’Industrie et de l’Energie, il avait jeté les bases de l’adhésion de son pays à l’Opep en 1969».

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP qui a contribué à la rédaction du dossier spécial Belaïd Abdeslam a relevé que «l’honorable Belaïd Abdesselam est le père de l’industrie algérienne et surtout celle des hydrocarbures. Il a lutté pour le rétablissement total de la souveraineté sur notre pétrole et les ressources gazières, combat couronné le 24 février 1971, avec la décision de nationaliser ces ressources».

Il dira : «C’était nécessaire pour se préparer et disposer des ressources humaines. Ainsi, il créa donc peu après l’indépendance des instituts pour former des ingénieurs et des techniciens. J’avais personnellement terminé mes études d’ingénieur géologue en 1971 au sein de l’Institut Algérien du pétrole (IAP), qui faisait partie de l’un de ces établissements».

M. Attar n’omettra pas d’ajouter que Belaïd Abdesselam demeure «une figure historique de l’économie algérienne (qui) a contribué à l’écriture de grandes pages de l’histoire révolutionnaire, industrielle et pétrolière de l’Algérie».

Cela pour le témoignage d’un des disciples du défunt Pour l’Opep, il est écrit que les liens entre l’Organisation et l’Algérie étaient très étroits et ont pris racine dès que Belaïd Abdesselam est devenu ministre de l’Industrie et de l’Energie, un poste qu’il a occupé après avoir été PDG de la compagnie pétrolière nationale la Sonatrach.

Parmi les faits marquants, l’Organisation a cité «la participation de l’Algérie à la 11e réunion de la Conférence de l’Opep en 1966 à Vienne en tant qu’observateur, suivie trois ans après par sa demande d’adhésion à l’Organisation en tant que membre à part entière, acceptée unanimement par les pays membres.»

Pendant le mandat ministériel de Belaïd Abdesselam, l’Algérie avait abrité en 1975 le premier sommet de l’Opep à Alger, une réunion qui avait abouti à la première Déclaration solennelle de l’Organisation. Ce sommet avait aussi jeté les bases de la création du Fonds Opep pour le développement international.

Et plus récemment, l’Algérie avait abrité, en septembre 2016, la 170e réunion extraordinaire de la Conférence de l’OPEP. Les discussions qui avaient eu lieu pendant cette conférence avaient contribué à ouvrir la voie à la signature le 10 décembre 2016 de la Déclaration de coopération (DoC) entre l’Opep et les pays non-Opep visant à stabiliser les cours du brut.

Dans le cadre de la DoC, l’Algérie faisait partie du Comité technique (JTC) et le Comité ministériel mixte de suivi (JMMC), qui a joué un rôle déterminant dans l’approbation de la Charte de coopération en juillet 2019, a relevé encore l’Organisation.

Actuellement, l’Algérie assure la présidence tournante de la conférence de l’OPEP depuis le début de l’année en cours. Une présidence qui ne passe pas inaperçue et dont les conséquences sur le terrain sont visibles en matière de stabilisation des prix du pétrole. L’Algérie et toute l’Opep doivent cette rigueur dans la gestion de l’organisation au volontarisme du défunt ministre-militant.

Anissa Mesdouf