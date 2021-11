<span style='text-decoration: underline;'>Conseil des ministres</span>:<br><span style='color:red;'>Le pouvoir d’achat au cœur des préoccupations de l’exécutif</span>

Le président de la République a instruit le gouvernement à recourir à l’importation, à titre urgent et exceptionnel, s’il le faut, «pour préserver le pouvoir d’achat et inonder le marché des produits objet de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches».

Les préoccupations des citoyens, que ce soit sur le pouvoir d’achat ou sur les désagréments qu’ils subissent en raison des fermetures de routes, ont été au centre du dernier Conseil des ministres, tenu le 31 octobre dernier. Cela en sus de leur droit en tant que travailleurs. La protection des Algériens est ainsi présentée comme une mission fondamentale de l’Etat. Et cela se confirme à travers l’instruction présidentielle relative à «la préparation d’un projet de loi-cadre relatif à l’exercice de l’action syndicale dans différents secteurs, lequel régira les droits et obligations et défendra les intérêts des fonctionnaires et travailleurs, loin des tractations partisanes et politiciennes». Le communiqué du Conseil des ministres, qui a rendu compte de la réunion, a également noté l’ordre du président Tebboune concernant la résolution des «préoccupation des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l’agriculture et lutter contre la flambée des prix, même si l’on doit recourir à l’importation, à titre urgent et exceptionnel, pour préserver le pouvoir d’achat et inonder le marché des produits objet de spéculation, particulièrement les produits de large consommation et les viandes blanches». L’Algérie recourra donc à l’importation pour agir à la baisse sur les prix du poulet, notamment.

Sensible aux désagréments que causent les manifestations de rue illicites, le Président Tebboune a ordonné de durcir les peines à l’encontre des individus impliqués dans les affaires de fermeture de structures publiques et d’entrave aux intérêts des citoyens. Concernant le projet de loi portant organisation judiciaire, le Président Tebboune a enjoint, dans le même sens, de «créer des tribunaux commerciaux et des instances judiciaires, en remplacement du système de sections, pour le règlement à l’amiable des contentieux, avant d’engager les procès», mettant l’accent sur l’impératif de réviser les mécanismes décisionnels pour les affaires de foncier et de construction. L’objectif est d’alléger la charge sur les magistrats et leur permettre de se consacrer aux affaires criminelles et délictueuses, note la même source.

Cela pour ce qui concerne l’aspect social, sur le front industriel, le président de la République a également ordonné de «charger une commission composée des ministres de l’Intérieur, de la Pêche et de l’Industrie à l’effet de satisfaire, dans l’immédiat, les demandes d’assiettes foncières soumises par des Sociétés de construction de bateaux de pêche, avec la présentation d’un bilan lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres». Par ailleurs, il a instruit de «trouver des solutions radicales et immédiates, loin de la politique de bricolage, au problème d’obstruction des trémies, au début de chaque saison hivernale».

Concernant la prise en charge effective de l’activité commerciale, le chef de l’Etat a insisté sur la création de tribunaux commerciaux et d’instances judiciaires pour le règlement à l’amiable des contentieux.

Enfin, le chef de l’Etat a également donné des instructions pour la révision des procédures de pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, en tenant compte de ses compétences judiciaires et en réduisant les délais de traitement des affaires qui lui sont soumises.

Nadera Belkacemi