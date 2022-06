<span style='text-decoration: underline;'>EL-OUED</span>:<br><span style='color:red;'>Le Pr Abdelouahab Mansour admis en tant que réviseur dans la revue mondiale «Mathematical reviews»</span>

Le professeur Abdelouahab Mansour, enseignant à l’Université «Chahid Hamma Lakhdar» d’El- Oued a été admis en tant que réviseur dans la revue «Mathematical reviews», l’une des plus grandes plateformes numériques académiques du monde publiée par «l’American Mathematical Society», a-ton appris lundi auprès de la cellule de communication de l’université.

Le choix de l’enseignant de mathématiques Pr Abdelouahab Mansour pour faire partie de l’équipe d’experts chargée du traitement du contenu de Mathematical reviews permettra d’ apporter une valeur ajoutée à cette base de données qui englobe des résumés, des évaluations d’articles de mathématiques, des statistiques et de l’informatique théorique. La première édition de cette revue spécialisée à 1940, a-ton précisé. Le professeur Abdelouahab Mansour, qui a été sélectionné par l’association professionnelle américaine de mathématiciens professionnels «American Mathematical Association» pour faire partie de son staff scientifique, figure parmi les célèbres experts mathématiciens en Algérie et en Afrique du Nord. L’enseignant qui a à son actif de nombreuses publications scientifiques en mathématiques, a travaillé dans plusieurs centres de recherche dans des pays européens. Pr Mansour a, dans une déclaration à l’APS, considéré son adoption par la plus grande base de données de mathématiques au monde, fondée en 1888, comme «un couronnement» de ses £uvres au service des mathématiques dans son pays, l’Algérie, et le monde. Le scientifique a fait toutes ses études en Algérie, jusqu’à l’obtention de son doctorat en 2009. Il a participé dans diverses missions scientifiques dans des pays européens, arabes et africains, et publié plusieurs articles scientifiques.