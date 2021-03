<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le Pr Lellou Salah explique les différents vaccins utilisés en Algérie</span>

De nombreux variants du SARS-COV-2 ont fait leur apparition dans le monde (anglais, sud africain, américain, brésilien, nigérians et d’autres). Le plus répandu d’entre eux reste le variant anglais qui est très contagieux et potentiellement plus létale (mortel). Selon le professeur Lellou Salah de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran (EHUO), «Le variant anglais représente actuellement en France plus de 67% des contaminations ».

Il affirme que «de très nombreuses incertitudes demeurent concernant l’impact réel sur l’efficacité des vaccins actuels, l’idée d’une troisième dose de vaccin fait son chemin pour contrer les variants». Le professeur qui est l’une des sommités de la pneumologie en Algérie a rappelé dans un post sur les réseaux sociaux,les différents types de vaccins disponibles actuellement en Algérie, qui sont tous indiqués chez les personnes âgées de 18 ans et plus. «Les contre indications existent, elles sont rares et sont du ressort du médecin traitant» explique-t-il. Le Vaccin russe Spoutnik V utilise selon le professeur Lellou deux types différents d’adénovirus humains.

À la première vaccination, on injecte l’adénovirus vecteur 1 AD 26 transportant un gène codant la protéine S du virus SARS-CoV-25, le vecteur est dépourvu du gène responsable de sa réplication. Il pénètre dans la cellule, le corps synthétise la protéine S du virus SARS-CoV-2 et en réponse le système immunitaire commence à générer des anticorps (flacon de couleur bleue).

À la deuxième vaccination, 21 jours plus tard, un autre vecteur 2 AD 5 inconnu de l’organisme est injecté, il stimule la réponse immunitaire de l’organisme et assure une immunité à long terme(flacon rouge).Il ne comporte pas d’adjuvants. C’est le premier vaccin enregistré au monde, il est déjà présent dans plus de 30 pays.

Selon des études, son efficacité est estimé à 91.6 %. ». A propos du vaccin AstraZeneka. Il dira «c’est un vaccin anglo-suédois, c’est le même principe que le vaccin spoutnik, c’est un vaccin monovalent.Il utilise aux deux injections le même type de vecteur viral non réplicatif, l’adénovirus du chimpanzé. Il ne comporte pas d’adjuvant, l’intervalle entre les deux injections est entre 4 et 12 semaines.

La seconde dose du vaccin ne doit pas être administrée à ceux qui ont présenté une anaphylaxie après la première dose du vaccin». Le dernier vaccin utilisé en Algérie est le «Sinovac». Il s’agit d’un vaccin chinois classique.»Il comporte un adjuvant, l’hydroxyde d’aluminium qui renforce le pouvoir vaccinant en accroissant la réponse immune à l’antigène administré. Il nécessite deux doses à un intervalle de 21 jours» conclue le Pr Lellou Salah.

Fethi Mohamed