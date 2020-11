<span style='text-decoration: underline;'>Rebond des contaminations par le coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>Le Pr Mahyaoui estime que la situation est grave et inquiétante</span>

La tendance haussière des contaminations par le coronavirus, enregistrée ces dernières semaines en Algérie, est jugée inquiétante et préoccupante par le professeur Ryadh Mahyaoui, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le Pr a estimé que la situation «est grave, alarmante, inquiétante». «Il faut se poser des questions pour essayer de comprendre la dynamique du virus et les raisons de la recrudescence des cas de contamination», a indiqué le Pr qui a appelé à réfléchir pour trouver une solution le plutôt possible.

À une question sur l’efficacité des mesures annoncées par le gouvernement, l’intervenant a indiqué qu’une seule disposition n’est pas suffisante. «Il faut un packaging de mesures et nous ne pouvons pas prendre une disposition et négliger le reste», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Si on prend une décision de confiner, il faut que tous les secteurs doivent être impliqués pour l’application des protocoles sanitaires en plus de l’impératif de l’application des mesures de prévention et de protection telles que la distanciation physique, le port de masque, le lavage des mains».

Dans ce cadre, le Pr a appelé à profiter de la période de confinement partiel et ciblé pour essayer d’endiguer le virus à travers l’application effective de toutes les mesures barrières.

«La situation est grave, alarmante, inquiétante et critique ; à l’instar de tous les pays, l’Algérie n’est pas différente d’autres comme ce fut le cas pour l’Europe où il y a une importante recrudescence des contaminations», a-t-il déploré.

Pour le Pr Mahyaoui il faut tirer la sonnette d’alarme et appliquer des mesures draconiennes, précisant que la pandémie progresse et que le virus circule.

L’invité de la chaîne III a affirmé que l’un des facteurs qui démontrent la gravité de la situation est la ruée vers les hôpitaux et la saturation enregistrée au niveau des structures de la santé. «Nous enregistrons de plus en plus de cas déclarés sans que nous ayons connaissance des cas non déclarés», a-t-il indiqué.

Le membre du comité scientifique a estimé à propos des chiffres des contaminations rendu public quotidiennement que beaucoup de personnes atteintes du coronavirus «échappent au comptage général» à cause du fait qu’ils recourent à l’automédication et ne se rendent pas aux établissements hospitaliers.

Pour ce qui est des raisons de la hausse des contaminations, l’intervenant a affirmé que le rebond de la pandémie est dû aux nombreux rassemblements de citoyens observés lors de cérémonies de mariage ou par suite de décès, de même que l’organisation de rassemblements à caractère politique, propice à une propagation de la pandémie.

S’agissant des membres du corps médical et les risques de contamination par la Covid-19 qu’ils encourent, le Pr Mahyaoui a indiqué que les personnels soignants dont 7000 ont été déjà contaminés paient une facture lourde.

L’intervenant a fait savoir que «7881 cas de contaminations ont été enregistrés parmi les rangs des personnels soignants dont 113 ont perdu la vie».

«Il faut protéger le personnel soignant, il faut le laisser travailler et ne pas le contaminer», a indiqué l’invité de la chaîne III. Par ailleurs, le Pr Mahyaoui a estimé qu’il faut laisser le staff médical se reposer pour éviter qu’il ne tombe dans le burn-out.

Samir Hamiche