<span style='text-decoration: underline;'>Rappelant que l’objectif de l’Algérie est de couvrir 80% ses besoins agricoles en 2023</span>:<br><span style='color:red;'>Le Premier ministre annonce l’arrêt de l’importation des semences maraîchères</span>

La cérémonie d’inauguration de la Banque nationale des semences a été l’occasion pour le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, pour exposer les grandes stratégies de la politique agricole dans le pays et les objectifs attendus l’année prochaine 2023 dans ce secteur.

Le Premier ministre a ainsi annoncé que l’Algérie aspire à couvrir 80% de ses besoins nationaux en matière de production agricole en l’année 2023.

Pour ce, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs intervenants dans ce domaine d’intensifier leurs efforts pour atteindre cet objectif et faire en sorte d’arriver à ce seuil de 80 pc de couverture des besoins nationaux en 2023.

Se voulant plus explicite, le chef de l’ exécutif, a indiqué que pour atteindre cet objectif, l’Etat mise essentiellement sur les centres et instituts de recherche scientifique et laboratoires universitaires, expliquant que la nouvelle stratégie du secteur agricole repose sur l’augmentation de la production des céréales, des légumineuses et du lait et ce dans le but de réaliser la sécurité alimentaire du pays.

Continuant dans le même contexte, le Premier ministre a mis en avant l’importance primordiale des démarches pour la valorisation du patrimoine génétique national, vu son rôle dans l’amélioration de la productivité et l’apport de la valeur ajoutée alimentaire, indiquant que «rien n’empêche l’Algérie qui était historiquement la réserve céréalière de l’Europe, d’augmenter sa production à des niveaux permettant de réaliser la sécurité alimentaire qui constitue un des fondements de la souveraineté nationale, sachant qu’elle dispose de compétences scientifiques nationales, d’un nombre important de diplômés des instituts agricoles, mais aussi de superficies agricoles, des ressources hydriques nécessaires, et d’un riche patrimoine génétique», ajoutant que «des efforts sont également en cours pour revoir les statistiques et les indicateurs liés à la production agricole nationale, notamment en matière de céréaliculture».

L’autre sujet soulevé par le Premier ministre dans le même cadre concernait les semences maraîchères. A ce sujet, Aïmene Benabderrahmane a annoncé que 2023 signera l’arrêt, par l’Algérie, de l’importation des semences maraîchères.

Il a dans ce cadre insisté de mettre en exergue l’importance de sensibiliser tous les opérateurs agricoles quant à l’arrêt, à partir de l’année prochaine, de l’importation des semences maraîchères.

Cette décision, expliquera le Premier ministre, n’est nullement motivée par un manque de ressources financières, mais plutôt par la nécessité de mettre un terme à la consumation des énergies algériennes, d’autant que les instituts et universités forment un nombre important d’étudiants dans diverses spécialités agricoles. Pour le chef de l’ exécutif, Il est temps aujourd’hui , de valoriser les compétences algériennes et les efforts de l’Etat en matière de formation agricole en limitant notamment les importations.

Le Premier ministre a clôt son intervention en rappelant que la valeur totale des importations du secteur agricole en Algérie dépasse les 11,5 milliards USD.

Pour rappel, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré ce jeudi au Centre national de contrôle et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale des semences, en présence de plusieurs ministres et du secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA). Le Premier ministre a souligné, à cette occasion, l’importance de cette Banque dans la réalisation de la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production nationale des semences.

Enfin, il faut savoir que la Banque nationale des semences est constituée de cinq (5) chambres réservées aux semences végétales et aux gènes animales, conçues selon des critères techniques précis, notamment en ce qui concerne la température et l’humidité.

Abdelmadjid. B