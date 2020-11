<span style='text-decoration: underline;'>Incendies de forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Le Premier ministre appelle à l’accélération des procédures d’indemnisation des agriculteurs touchés</span>

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé samedi de Tipasa, les services concernés à «accélérer» les procédures d’indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies de forêts enregistrés la nuit du 7 au 8 novembre dans huit wilayas.

«Il est impératif de procéder à l’indemnisation des agriculteurs sinistrés «dans un délai n’excédant pas le 15 décembre prochain», a-t-il dit insistant sur «l’allègement des procédures administratives» à cet effet. M. Djerad a évoqué, dans ce sens, les victimes qui ont péri lors de ces incendies, au nombre de deux morts, soulignant que le gouvernement «assurera l’indemnisation de leurs familles». Tipasa est la wilaya la plus touchée dernièrement par des incendies de forêts, avec des pertes estimées à 3.800 hectares dont 820 hectares lors de la nuit du 6 au 7 novembre dernier ayant fait deux morts.

Le Premier ministre a qualifié la journée nationale de l’arbre «de journée particulière», au vu des «pertes importantes» occasionnées dernièrement aux forêts, rappelant que «les enquêtes ont démontré l’acte criminel avec la complicité de parties hostiles à l’étranger». La forêt est «une richesse nationale qui constituait jadis un rempart contre le colonisateur qui l’avait submergé de Napalm», a soutenu M. Djerad, ajoutant que «les ennemis d’aujourd’hui ont voulu attenter aux forêts à travers des opérations préméditées, mais notre réponse sera pacifique en procédant au reboisement». Le Premier ministre a appelé «tous les Algériens à planter des arbres, symboles de liberté et de régénération». Il a également tenu à souligner que cette journée coïncide avec la journée internationale des droits de l’enfant, ajoutant que «l’arbre est le fruit de la vie comme l’enfant est le fruit de l’humanité». Souhaitant une «année scolaire réussie aux élèves», M. Djerad a appelé la famille éducative à davantage de mobilisation pour se protéger et protéger les élèves, à travers le strict respect du protocole de prévention contre la Covid-19.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait donné samedi, en compagnie d’une délégation ministérielle, à partir de Tipasa, wilaya la plus touchée dernièrement par des incendies de forêts, le coup d’envoi de la campagne nationale de reboisement, à l’occasion de la journée nationale de l’Arbre, sous le solgan «qu’il le plante». Cette initiative, organisée dans les hauteurs de Tipasa, au barrage Boukerdane à Sidi Amar a vu la participation de jeunes scouts musulmans algériens (SMA), de cadets de la Nation, de citoyens et d’acteurs de la société civile.