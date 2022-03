<span style='text-decoration: underline;'>Brahim Merad médiateur de la République</span>:<br><span style='color:red;'>«Le président de la République a instauré une dynamique d’investissement»</span>

Le médiateur de la République Brahim Merad a effectué hier une visite à Oran, pour voir sur le terrain quelques unités industrielles dans différentes zones industrielles de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le médiateur de la République a salué la dynamique d’investissement instaurée par le président de la République après la prise de plusieurs mesures pour la relance des projets dans différents secteurs économiques qui faisait face à plusieurs contraintes notamment bureaucratiques.

« Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a instauré une nouvelle dynamique économique, ce qui a permis la création de nouveaux postes d’emploi et donner de la confiance aux investisseurs, il y’a des dizaines d’unités industrielles à travers le territoire national qui ont été mises en services après la levée de toutes les contraintes » dira Brahim Merad. Ces mesures selon le responsable vise la création de postes d’emploi et de booster la production locale. Le médiateur n’a pas communiqué de nouveaux chiffres, en affirmant que chaque jour le nombre des projets augmente au fur et à mesure de la mise en service de nouveaux projets au niveau national.

Lors de sa visite dans une unité de production de meubles à El Kerma, le médiateur a annoncé la création d’une commission de vigilance en coordination avec le ministère du commerce pour importer juste ce qui est insuffisant au niveau local. Il a conseillé le gérant de cette unité à faire la promotion de son produit pour qu’il soit connu au niveau national.

« Cette commission nous permettra de savoir ce qui est insuffisant en observant le niveau de la production locale, et le compléter ensuite par l’importation » dira le médiateur.

Dans le même cadre, Brahim Merad a expliqué que le dossier de relance des projets d’investissement est suivi en permanence par le président de la République. Il dira dans ce cadre : « chaque 15 jours, je participe au Conseil des ministres pour donner un état des lieux sur l’avancement de ce plan et les statistiques concernant les projets lancés et les postes d’emploi créés en présence de tous les secteurs » a conclu M. Merad.

Fethi Mohamed